Primeiro reforço do Bahia a ser anunciado nesta janela de transferências, o atacante uruguaio Cristian Olivera foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. O atleta de 23 anos pertence ao Grêmio e chega por empréstimo até o fim desta temporada, com dois objetivos claros em mente: superar as turbulências pelo time gaúcho e pavimentar o caminho rumo à Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, ele destacou a oportunidade de dar a volta por cima com a camisa do Bahia depois de um período tenso no Grêmio, com pedidos de desculpas por indisciplina e multas.

— Me custou muito a adaptação no Grêmio. Também o fator confiança. Desde que pisei aqui encontrei outro ar, outro sistema que encontrei lá. Estou me sentindo em casa. E ter companheiros uruguaios que me receberam bem me ajuda muito — celebrou Kike, ao citar Acevedo e Michel Araújo, outros uruguaios do elenco.

Vale lembrar que o Grêmio desembolsou cerca de R$ 25 milhões para tirá-lo do Los Angeles FC (EUA) em 2025, não à toa foi uma das contratações mais caras do Imortal no ano. Cristian, no entanto, não correspondeu à altura e terminou a temporada como reserva da equipe de Mano Menezes. Ao todo, foram 37 jogos pelo time gaúcho, com cinco gols e duas assistências.

Cristian Olivera sonha com Copa do Mundo

Mas essa passagem pelo Grêmio ficou para trás, e Kike Olivera agora foca no Bahia em um ano que considera crucial para suas pretenções pela seleção uruguaia, afinal 2026 é ano de Copa do Mundo nos Estados Unidos e o atacante está no radar do técnico Marcelo Bielsa.

Cristian também tem sido constantemente convocado para a seleção uruguaia. No ano passado, ele entrou em campo duas vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, contra Bolívia, em março, e Chile, em Setembro. Em ambos os jogos ele foi titular do time comandado por Bielsa. Foram, ao todo, 12 convocações, com direito à participação na Copa América de 2024.

— Tudo que o jogador quer é ir para a Copa do Mundo. Mas tem que trabalhar muito. [Bielsa, Marcelo] é um treinador perfeccionista. Me ajuda muito — comentou Cristian Olivera.