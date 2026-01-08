Bahia anuncia contratação do lateral-direito argentino do Estudiantes

O Bahia anunciou nesta quinta-feira (8) a contratação do lateral-esquerdo Román Gómez, de 21 anos, que defendia o Estudiantes, da Argentina.

Nascido em Quilmes, na província de Buenos Aires, o jogador assinou contrato com o Esquadrão de Aço até o fim de 2030.

No clube argentino, Román foi titular na equipe campeã da Liga e da Copa Argentina na temporada passada. Revelado pelas categorias de base do próprio Estudiantes, o lateral soma 31 partidas oficiais pelo clube, com um gol marcado.

Román Gómez assinou com o clube Tricolor até o fim de 2030. (Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia)

Quem é Román Gómez?

Revelado pelo próprio Estudiantes, Román ganhou notoriedade na reta final desta temporada, quando conquistou a titularidade na equipe comandada por Eduardo Domínguez e foi um dos personagens da campanha do título do Torneio Clausura, quando o time de La Plata derrotou o Racing nos pênaltis por 5 a 4 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal da final.

Não só isso, Román Gómez também foi titular na vitória por 2 a 1 contra o Platense no Trofeo de Campeones, equivalente à Supercopa do Brasil.

Ele também se destacou ao ser titular nas duas partidas das quartas de final da Libertadores contra o Flamengo, em que o time de La Plata foi eliminado nos pênaltis.

Tratado como uma promessa no Estudiantes, Román é um movimento do Bahia no mercado na tentativa de substituir o experiente lateral colombiano Santiago Arias, que não renovou contrato com o clube. O clube também segue na linha de contratar jogadores jovens e com contratos longos.