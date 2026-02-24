menu hamburguer
Corinthians

Portuguesa identifica torcedores que cometeram racismo contra Hugo Souza e encaminha caso à Polícia

Clube adota providências administrativas e legais após o episódio no Paulistão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
18:04
Atualizado há 2 minutos
Hugo Souza, goleiro do Corinthians, falou sobre a classificação do Timão (Foto: Rodrigo Coca Lopes/Agência Corinthians)
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca Lopes/Agência Corinthians)
A Portuguesa informou, por meio de nota, que identificou os torcedores que proferiram ataques racistas contra o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, na partida de domingo (22), válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Segundo a Lusa, os envolvidos foram excluídos do quadro associativo do clube, e os nomes encaminhados à Polícia.

— Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório — disse a Portuguesa em nota.

Portuguesa enfrenta o Corinthians no Canindé (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
Caso aconteceu no estádio do Canindé (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Entenda o contexto

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan Esportes", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

continua após a publicidade

No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram que os dois, que estavam no alambrado ofendendo o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

Veja abaixo a nota completa enviada pela Portuguesa

A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.

continua após a publicidade

Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades.

Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório.

