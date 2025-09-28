Bahia anula ‘Flaco-Roque’ e supera o Palmeiras com brilho de Ceni

O Bahia fez uma partida consistente na tarde deste domingo e mostrou boas valências para superar o forte Palmeiras por 1 a 0, com gol de Ademir, em uma Arena Fonte Nova lotada. Além da boa atuação defensiva para anular a dupla de ataque do Verdão, formada por Flaco López e Vitor Roque, o Tricolor foi eficiente no ataque e garantiu os três pontos a partir de uma modificação feita pelo técnico Rogério Ceni.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Dupla "Flaco-Roque" encaixotada

Durante toda a partida, as duas principais referências ofensivas do Palmeiras, Flaco López e Vitor Roque, ficaram apagados e pouco criaram chances de perigo. Para uma dupla que vinha sendo decisiva e teve influência direta na sequência invicta de 10 jogos do emplacadas pelo Verdão, a produção ofensiva na tarde deste domingo foi muito baixa.

Isso, claro, é mérito do sistema de marcação defensiva montado por Rogério Ceni, que encaixotou Vitor Roque entre o zagueiro Gabriel Xavier e o lateral-direito Gilberto, enquanto Flaco López não conseguiu levar superioridade contra o defensor argentino Ramos Mingo. Tudo isso sem falar do suporte oferecido pelo volante Acevedo.

continua após a publicidade

Vitor Roque fica preso na marcação implacável do Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Ao mesmo tempo que o Bahia conseguiu se segurar defensivamente a ponto de parar a dupla "Flaco-Roque", que pouco levou perigo ao goleiro Ronaldo, o time teve dificuldades para criar no ataque. As melhores chances saíram pelas pontas, dos pés de Sanabria e Kayky. As equipes foram para o intervalo depois de uma partida brigada e de pouca inspiração para ambos os lados.

O Bahia voltou mais acesso no segundo tempo e achou boas escapadas pelas pontas. Enquanto Sanabria ofereceu muitas dificuldades para Giay, Kayky seguiu dando trabalho a Jefté. Só faltava acertar o pé. Em uma partida apagada ofensivamente de Willian José, coube a Everton Ribeiro fazer a finalização mais perigosa para defesa de Weverton, aos quatro minutos.

continua após a publicidade

Sanabria disputa jogada com Giay em Bahia x Palmeiras (Foto: Marcio Jose/AGIF)

+ Daronco ‘ameaça’ Abel com expulsão durante Bahia x Palmeiras e revolta torcida

Brilham as estrelas de Rogério Ceni e Ademir

Se estava difícil chegar ao gol de Weverton, Rogério Ceni enxergou a superioridade do Bahia pelos lados do campo e intensificou as jogadas por aquele setor. O treinador, então, tirou Kayky aos 25 minutos do segundo tempo, que fazia um bom jogo, e colocou Ademir pela ponta direita, vulgo "Fumacinha". Por esse apelido já dava para ver que a vida de Jefté não iria ser fácil.

Vale lembrar que Ademir estava há quase dois meses fora de ação por causa de uma lesão na coxa. Ele retornou justamente na tarde deste domingo.

Aos 33 minutos, em grande reposição de jogo feita por Ronaldo diretamente para Ademir, o camisa 7 partiu para cima de Jefté, entortou o lateral do Palmeiras e mandou na bochecha da rede para abrir o placar. Um golaço.

Em uma partida quase perfeita defensivamente e eficiente lá no ataque, Rogério Ceni superou as fortes críticas sofridas depois de quatro jogos sem vencer no Brasileirão e mostrou que tem de onde tirar para seguir a odisseia rumo à Libertadores 2026.

Ademir volta de lesão e marca contra o Palmeiras (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

+ Bahia repudia ação do Flamengo contra times da Libra: ‘Não joga sozinho’