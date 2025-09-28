Aos 16 minutos do primeiro tempo de Bahia x Plameiras, Lucas Evangelista caiu no gramado da Arena Fonte Nova, alegando dores e pedindo substituição. Abel Ferreira, técnico do Verdão, escolheu Anibal Moreno como seu substituto imediato. Poucos minutos depois, outra peça fundamental do time vai ao chão. Com dores, Piquerez deixou o jogo para a entrada de Jefté.

Lucas Evangelista sente lesão em Bahia x Palmeiras (Foto: Reprodução)

Lesões foram muito lamentadas por torcedores do Palmeiras

Antes de sentir lesão, Evangelista era muito elogiado por torcedores

Minutos antes de sentir dores no que parece ter sido na parte posterior da coxa, Lucas Evangelista vinha sendo muito elogiado por torcedores do Palmeiras. Para os internautas, chamou atenção a intensidade do jogador, rendendo comparações bem humoradas à Zidane e Sergio Busquets. Veja;

Bahia e Palmeiras entram em campo para um confronto de G-6 a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Bahia caiu para a sexta posição, com 37 pontos, depois da sequência ruim na Série A, o Palmeiras está alguns degraus acima e briga por liderança.

👨‍🏫Confira as escalações:

ESCALAÇÃO DO BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Entre os titulares, as duas novidades em relação ao jogo da última quarta-feira são as entradas do meia Nestor e do atacante Kayky, decisão que deixa o time do Bahia mais agressivo, com três atacantes.

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

BAHIA x PALMEIRAS

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Palmeiras: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).