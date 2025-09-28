Bahia repudia ação do Flamengo contra times da Libra: ‘Não joga sozinho’

Em meio às polêmicas relacionadas à ação judicial do Flamengo que bloqueia o repasse de R$ 77 milhões ao clubes da Libra, o Bahia, uma das equipes que compõem o grupo, divulgou uma nota de repúdio à decisão do time carioca.

Na noite do último sábado, o Tricolor demonstrou sua indignação ao afirmar que "colocar atitudes de interesse individual acima do coletivo não contribuem para desenvolver o futebol".

Clubes integrantes da Libra (Foto: Arte Lance!)

Entenda a polêmica

O Rubro-Negro carioca entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra (Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e Flamengo).

O Flamengo conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e travou o repasse de R$ 77 milhões, valor que corresponde a a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo contrato firmado entre a Libra e a Globo, um dos canais detentores da transmissão do Campeonato Brasileiro.

A atual gestão do Flamengo alega ter sofrido prejuízo no acordo firmado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, que tem vigência até 2029.

A Libra, inclusive, soltou uma nota de repúdio à ação proposta pelo Flamengo.

— A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com sua situação financeira. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF lamenta a atitude do Clube de Regatas do Flamengo contra a Libra ao acionar a Justiça para contestar parte dos repasses financeiros do Grupo Globo.

O Flamengo assinou um contrato livremente, como todos, e precisa respeitá-lo.

Para que o futebol brasileiro se fortaleça, são essenciais a cooperação, o respeito mútuo e a responsabilidade compartilhada.

Atitudes que colocam o interesse individual acima do coletivo não contribuem para desenvolver o futebol.

Reiteramos nosso compromisso com um modelo de gestão que prioriza o diálogo, a transparência e o desenvolvimento coletivo.

O Bahia confia na Justiça e seguirá firme na defesa de um futebol mais justo, democrático e plural.

Nenhum clube joga sozinho.