Durante a transmissão do primeiro tempo de Bahia x Palmeiras, o repórter da Globo presente na Arena Fonte Nova informou ao vivo um atrito envolvendo Anderson Daronco e Abel Ferreira. Segundo o jornalista, Abel Ferreira estava extremamente irritado na beira do gramado e recebeu um "puxão de orelha", alertando que se o comportamento persistisse, o treinador seria expulso.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras perde dois titulares no 1º tempo contra Bahia

A informação divulgada na transmissão revoltou os torcedores do Palmeiras ligados no jogo.

Torcedores acusam árbitro de atrapalhar jogada de Vitor Roque

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bahia x Palmeiras se enfrentam na Arena Fonte Nova

Bahia e Palmeiras entram em campo para um confronto de G-6 a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Bahia caiu para a sexta posição, com 37 pontos, depois da sequência ruim na Série A, o Palmeiras está alguns degraus acima e briga por liderança.

➡️ Clique para acompanhar Bahia x Palmeiras ao vivo

Anderson Daronco (RS) apita duelo entre Bahia e Palmeiras na Fonte Nova (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

👨‍🏫Confira as escalações:

🔴ESCALAÇÃO DO BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

continua após a publicidade

Entre os titulares, as duas novidades em relação ao jogo da última quarta-feira são as entradas do meia Nestor e do atacante Kayky, decisão que deixa o time do Bahia mais agressivo, com três atacantes.

🟢ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Palmeiras: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).