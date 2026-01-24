Ba-Vi será termomêtro para Bahia e Vitória antes do Brasileirão

Vitória e Bahia se enfrentam a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, em jogo que marca o primeiro clássico do ano e o único grande teste para as duas equipes antes do início do Campeonato Brasileiro, que já se inicia na próxima quarta-feira. Por isso, o Ba-Vi serve como um termômetro das equipes diante de um calendário totalmente modificado em 2026.

Vale lembrar que o Brasileirão, que sempre começa no mês de março ou abril, foi antecipado nesta temporada para dar mais folga no calendário dos clubes em ano de Copa do Mundo. Por isso, os times tiveram pouco tempo de preparo para a competição mais importante do futebol brasileiro. Não à toa, os dois times iniciaram o estadual com times alternativos.

Vitória em busca de confiança

Jair Ventura vai ser o comandante do Vitória contra o Bahia, no último teste antes do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois de três empates frustrantes nas rodadas iniciais do Campeonato Baiano, o Vitória se recuperou em grande estilo na última quarta-feira, ao bater a Juazeirense por 4 a 0 no Barradão, na estreia do time principal em 2026. Era uma espécie de aquecimento da equipe antes do Ba-Vi e do Brasileirão. Mas a margem de erro do Rubro-Negro ainda é curta, e um deslize no clássico pode custar a vaga do time no G-4 do estadual.

Vale lembrar que o Vitória não perde um Ba-Vi como mandante desde o Baianão 2020. De lá para cá, foram sete clássicos no Barradão, com quatro vitórias do Rubro-Negro e três empates. O último duelo entre as equipes no estádio foi em outubro do ano passado, válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, o Vitória venceu por 2 a 1. A missão do time neste domingo é repetir o mesmo roteiro e mostrar que está pronto para encarar o longo calendário de futebol brasileiro.

— A gente fez o que todo mundo esperava do Vitória, um time protagonista e tomou as ações do jogo. A gente já pensa o Ba-Vi, sabemos o que representa, já joguei. Sei da responsabilidade e importância do jogo. Vams encarar como uma final de Copa do Mundo, clássico é clássico — reforçou Jair Ventura depois da partida contra a Juazeirense.

Tricolor quer confirmar favoritismo

Rogério Ceni vai comandar o Bahia contra o Vitória, no último teste antes do Brasileirão (Foto: Joao Aurelio/Pera Photo Press)

Enquanto o Vitória quer surpreender e se provar para a torcida, o Bahia é o time que chega como grande favorito. Com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas do Campeonato Baiano, seja com time alternativo ou principal, o Tricolor mostrou solidez sob o comando de Rogério Ceni e deve usar força máxima neste primeiro teste de fogo da temporada para tentar comprovar a grande fase.

Assim como o Vitória, o time principal de Ceni só entrou em campo na última rodada do Baiano e fez bonito ao bater o Barcelona de Ilhéus por 5 a 1 na Arena Fonte Nova.

— O clássico fala por si só. Ele gera uma expectativa muito grande durante a semana. Sabemos que, para o torcedor, é um dos jogos mais importantes do ano. É o primeiro adversário de nível Série A, mas não precisamos fazer nada diferente do que já temos feito — reforçou o volante Erick, em entrevista coletiva.

Esse é o típico jogo que pode ser um divisor de águas para as equipes nas temporadas e vai definir muito os próximos passos da dupla Ba-Vi.

