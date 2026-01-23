Destaque do Bahia, Erick explica volta por cima e projeta Ba-Vi

O volante Erick repete o roteiro da temporada passada e começa o ano como um dos principais destaques do Bahia no Campeonato Baiano. Com dois gols e duas assistências em três jogos, o camisa 14 aos poucos reconquista espaço no time de Rogério Ceni e confirma a volta por cima depois de uma grave lesão que o tirou de boa parte das partidas em 2025.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Erick destacou esse momento especial pelo Bahia e explicou o processo de retorno aos gramados depois de uma lesão na coxa que o tirou de ação por cerca de cinco meses.

— Quando o jogador se lesiona, ele tem um único caminho: o trabalho. Para o atleta de alto rendimento, o trabalho é inegociável. Quando você se machuca, sabe que há um longo caminho pela frente, porque o corpo literalmente para por um tempo. Quando você volta, sente incômodos aos quais não estava habituado. Mas me recuperei muito bem, tive uma recuperação excelente. Agradeço a todo o departamento de saúde e performance e ao meu staff, que me ajudaram muito nesse período — detalhou.

— Iniciando uma nova temporada, você ganha um ânimo novo. Voltei no fim da temporada passada, quando a rotação já estava muito alta. Agora é um ano novo, com novas oportunidades. Sou um cara positivo, que se cobra bastante, mas sei que o trabalho respalda tudo. Fazendo as coisas da maneira certa, a tendência é que deem certo. Não é uma matemática exata, às vezes foge do planejado, mas mantendo a cabeça no lugar, a frieza e a constância, mesmo nos momentos difíceis, você colhe frutos lá na frente — completou.

Erick tem mais um bom início de temporada pelo Bahia e projeta time no Ba-Vi (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

➡️Bahia faz melhor campanha no atual formato do Campeonato Baiano

Expectativas de Erick para o Ba-Vi

Erick também tem a expectativa de ganhar mais minutos com Rogério Ceni neste domingo, quando o Bahia visita o Vitória no Barradão, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Esse vai ser o primeiro e único teste do Tricolor contra um time da elite do futebol brasileiro antes do início do Brasileirão, na próxima quarta-feira.

— O clássico fala por si só. Ele gera uma expectativa muito grande durante a semana. Sabemos que, para o torcedor, é um dos jogos mais importantes do ano. É o primeiro adversário de nível Série A, mas não precisamos fazer nada diferente do que já temos feito. O professor corrigiu alguns aspectos que precisamos evoluir, o que é normal neste início de temporada. Fizemos muitas coisas boas também, independentemente do adversário. Impusemos nosso ritmo, nossa qualidade técnica e nosso comprometimento tático, aquilo que o treinador nos pede. Para domingo, é continuar fazendo isso, com os ajustes que ele nos passou. A palavra principal é imposição: saber fazer o nosso jogo, mesmo fora de casa — concluiu Erick, volante do Bahia, antes do Ba-Vi.