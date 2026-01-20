Bahia atropela o Barcelona no Baianão em reestreia do time principal
Tricolor segue líder isolado do estadual com 100% de aproveitamento
Em jogo direto na briga pela liderança do Campeonato Baiano, o Bahia confirmou o favoritismo contra o Barcelona de Ilhéus na noite desta terça-feira e aplicou um sonoro 5 a 1 na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada, em jogo que marcou o retorno do time principal do Tricolor. Luciano Juba, Everton Ribeiro, Willian José e Ademir (2x) fizeram a alegria dos mais de 18 mil torcedores no estádio. Matheus Guimarães, por outro lado, marcou o único gol da Onça Pintada.
O resultado eleva a moral do Bahia para o Ba-Vi do próximo domingo, já que a equipe de Rogério Ceni chega a 12 pontos em quatro partidas e abre cinco de distância para o Barcelona, vice-líder do Baiano.
Bahia mostra sua força máxima
O Bahia começou a partida com o pé no acelerador na Arena Fonte Nova e criou duas chances claríssimas com apenas quatro minutos. Primeiro, Everton Ribeiro apareceu livre na área e carimbou a trave do goleiro Pedro. Em seguida, Erick Pulga fez grande jogada e parou em nova defesa do arqueiro do Barcelona. No rebote, Willian José ficou com o gol aberto à sua frente, mas chutou em cima da marcação, que apareceu para tirar em cima da linha. Era um prenúncio do que estava por vir.
A pressão foi tanta que o Bahia enfim chegou ao gol aos 18 minutos. Em cruzamento forte de Gilberto, Juba pegou na veia de fora da área e acertou o canto esquerdo da meta de Pedro para abrir o placar. O Tricolor continuou superior em campo e, dez minutos depois, marcou o segundo com Everton Ribeiro, que aproveitou cruzamento na medida de Erick Pulga para estufar as redes. O placar só não foi maior antes do intervalo graças às boas defesas de Pedro.
Barcelona reage, mas não segura o ímpeto tricolor
Os times voltaram para o segundo tempo em alta voltagem, mas o Bahia continuou superior em campo e chegou ao terceiro gol logo na quinta volta do ponteiro, quando Willian José aproveitou sobra de bola na área e não teve trabalho para balançar as redes. Só que o Barcelona resolveu assustar e diminuiu logo depois em chute de longa distância de Matheus Guimarães, que contou com um frango de Ronaldo para fazer o primeiro do time de Ilhéus.
Os comandados de Rogério Ceni não deixaram barato e intesificaram as criações ofensivas para marcar mais dois gols. Aos 17, Ademir apareceu livre na área para cabecear após grande jogada de Gilberto pela ponta direita. Três minutos depois, agora em jogada pela esquerda, Jean Lucas cruzou na medida para o próprio "Fumacinha" acertar um lindo voleio e marcar o quinto.
Ceni, então, rodou o time, colocou os garotos que formaram o trio de ataque nas rodadas anteriores para dar gás (Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo) e viu o time administrar o resultado para sair da Fonte Nova com os três pontos.
Próximos jogos de Bahia e Barcelona de Ilhéus
O Bahia agora se prepara de olho no primeiro clássico Ba-Vi de 2026, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Já o Barcelona de Ilhéus só volta a campo às 19h15 da próxima quarta-feira em clássico regional contra o Porto, no Agnaldo Bento, em Porto Seguro.
✅Ficha técnica
BAHIA 5 x 1 BARCELONA DE ILHÉUS
4ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Luciano Juba, 18'/1ºT; Everton Ribeiro, 27'/1ºT; Willian José, 5'/2ºT; Ademir, 17'/2ºT e 20'/2ºT (Bahia) | Matheus Guimarães, 7'/2ºT (Barcelona de Ilhéus);
🟨 Cartões amarelos: Ademir, Erick Pulga (Bahia); Hadrian, Hebert, Geo (Barcelona de Ilhéus);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 18.720;
💸 Renda: R$ 443.093,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (David Martins) e Everton Ribeiro (Cristian Olivera); Erick Pulga (Ruan Pablo), Ademir (Kauê Furquim) e Willian José (Dell).
BARCELONA DE ILHÉUS (Técnico: Paulo Sales)
Pedro; Geo, Vital, Bremer e Maykon (Elivelton); Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hadrian (Hebert), Wesley (Kaique) e Neto (Emerson).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;
🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Patrícia dos Reis do Nascimento;
4️⃣ Quarto árbitro: Marcelo Jesus dos Santos.
