Vitória estreia time principal e acaba com jejum no Baianão ao golear a Juazeirense
Com um a mais em campo, Rubro-Negro vence a primeira no estadual e entra no G-4
Depois de três empates consecutivos, o Vitória enfim conquistou o primeiro resultado positivo no Campeonato Baiano. Com força máxima em campo e a presença de Jair Ventura na área técnica, o Rubro-Negro aproveitou o jogador a mais desde a etapa inicial e fez bonito na estreia do time principal ao bater a Juazeirense por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, no Barradão. Os gols foram marcados por Mateus Silva, Renato Kayzer (2x) e Elivelton (contra).
O resultado faz o Vitória passar o Porto e a própria Juazeirense para dormir na terceira posição do Baiano, com seis pontos. A manutenção deste posto, no entanto, vai depender dos resultados de Porto e Galícia nesta rodada. Já o Cancão segue estacionado com quatro pontos, fora da zona de classificação.
Vitória mostra sua cara
O Vitória começou melhor a partida no Barradão e abriu o placar logo aos 10 minutos, quando o lateral-direito Mateus Silva pisou na área e aproveitou sobra de bola para balançar as redes já na sua estreia com a camisa vermelha e preta. Vale lembrar que Jair Ventura manteve o esquema com três zagueiros e deu mais liberdade aos laterais/alas.
A Juazeirense esboçou uma reação, mas o Vitória logo retomou o controle do jogo, mesmo sem criar grandes chances. Só aos 40 minutos o Rubro-Negro voltou a levar perigo. Em bola levantada na área, Kayzer foi derrubado por Douglas Nathan, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante empurrou para as redes. Em meio às reclamações, ainda sobrou um cartão vermelho para o atacante Adriano Pardal, que deixou a situação do Cancão de Fogo ainda mais difícil.
O Vitória seguiu superior na segunda etapa e logo aos 12 minutos ampliou o placar com um gol contra de Elivelton. Após arrancada pela esquerda, Ramon cruzou forte e viu o volante adversário se atrapalhar na área para empurrar em direção às suas próprias redes.
Quatro minutos depois, foi a vez de Kayzer aproveitar cruzamento na medida de Cantalapiedra e aparecer na segunda trave para estufar as redes de cabeça. Agora sim, a goleada estava decretada no Barradão. Três pontos conquistados com tranquilidade para elevar a moral do elenco já de olho no Ba-Vi deste domingo.
Próximos jogos de Vitória e Juazeirense no Baianão
O Vitória encara o primeiro Ba-Vi do ano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Já a Juazeirense só entra em campo às 21h30 da próxima quarta-feira contra o Jacuipense, no Adauto Moraes.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 4 x 0 JUAZEIRENSE
4ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
🥅 Gols: Mateus Silva, 10'/1ºT; Renato Kayzer, 42'/1ºT e 16'/2ºT; Elivelton (contra), 12'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Victor Ramos, Douglas Nathan, Adriano Pardal, Juninho Tardelli (Juazeirense);
🟥 Cartões vermelhos: Adriano Pardal (Juazeirense);
🧑🤝🧑 Público pagante: 7.929;
💸 Renda: R$ 169.125,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu (Matheuzinho), Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas (Dudu) e Caíque Gonçalves (Ronald); Erick (Fabri), Aitor Cantalapiedra (Kike Saverio) e Renato Kayzer.
JUAZEIRENSE (Técnico: Zé Carijé)
Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Victor Ramos (Eduardo) e Daniel Nazaré; Bino, Douglas Nathan (Luan) e Elivelton (Bruno Sena); Juninho Tardelli (Marlon), Anderson Pato (Bravo) e Adriano Pardal.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marielson Alves Silva;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;
4️⃣ Quarto árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição.
