Ingressos de Vitória x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar
Rubro-Negro tenta se manter na zona de classificação
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para o clássico entre Vitória e Bahia já está aberta ao público geral. O confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores já podem comprar pela internet e também presencialmente.
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Os check-ins começaram na última segunda-feira e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de domingo (horário de Brasília). De acordo com a última atualização do clube, 25 mil torcedores já estavam garantidos para o clássico.
Vale lembrar que, por determinação do Ministério Público, o Ba-Vi é disputado com torcida única.
➡️Aposte no resultado do Ba-Vi com a Novibet
Preços do ingressos para Vitória x Bahia
Com nova política de preços estabelecida pela diretoria do Vitória, os ingressos custam de R$ 60 a R$ 180.
Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Bahia:
- Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);
- Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);
- Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);
- Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);
- Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).
Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:
Pontos de venda:
- Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Barra e Shopping da Bahia): sexta e sábado, das 10h às 21h;
- Capemi: sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h;
- Loja do Barradão: sexta, das 9h às 17h; sábado, 9h às 14h.
- Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 10h às 17h.
➡️Livre no mercado, Marinho segue sem procura do Vitória
O que está em jogo?
O Vitória chega embalado ao clássico depois de conquistar três pontos pela primeira vez no Baianão ao bater a Juazeirense por 4 a 0 na última quarta-feira, no Barradão, resultado que recolocouu o Rubro-Negro no G-4 do estadual. Já o Bahia é o time a ser batido na competição, com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas iniciais. A última vitória foi contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Fonte Nova, por 5 a 1.
Como chegar ao Barradão?
O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:
- Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata), que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.
- Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.
- Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Matéria
- Mais Notícias