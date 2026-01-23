A venda de ingressos para o clássico entre Vitória e Bahia já está aberta ao público geral. O confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores já podem comprar pela internet e também presencialmente.

Os check-ins começaram na última segunda-feira e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de domingo (horário de Brasília). De acordo com a última atualização do clube, 25 mil torcedores já estavam garantidos para o clássico.

Vale lembrar que, por determinação do Ministério Público, o Ba-Vi é disputado com torcida única.

Preços do ingressos para Vitória x Bahia

Com nova política de preços estabelecida pela diretoria do Vitória, os ingressos custam de R$ 60 a R$ 180.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Bahia:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Barra e Shopping da Bahia): sexta e sábado, das 10h às 21h;

sexta e sábado, das 10h às 21h; Capemi: sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h;

sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h; Loja do Barradão: sexta, das 9h às 17h; sábado, 9h às 14h.

sexta, das 9h às 17h; sábado, 9h às 14h. Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 10h às 17h.

Torcida do Vitória contra o Bragantino, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

O Vitória chega embalado ao clássico depois de conquistar três pontos pela primeira vez no Baianão ao bater a Juazeirense por 4 a 0 na última quarta-feira, no Barradão, resultado que recolocouu o Rubro-Negro no G-4 do estadual. Já o Bahia é o time a ser batido na competição, com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas iniciais. A última vitória foi contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Fonte Nova, por 5 a 1.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso: