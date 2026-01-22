Livre no mercado, Marinho segue sem procura do Vitória

O atacante Marinho, que deixou o Fortaleza no mês passado após o fim de seu contrato, não recebeu procura do Vitória até o momento. Com o Brasileirão próximo de seu início, o atleta de 35 anos continua livre no mercado.

A informação inicial é do jornalista André Hernan e foi confirmada pelo Lance!. Marinho fez 37 jogos na temporada passada, com quatro gols e quatro assistências. O Fortaleza, por sua vez, caiu para a Série B.

O Vitória surge em especulações porque o jogador esteve no clube em 2016, tendo uma passagem de bom desempenho. Com os tentos do atacante na reta final daquela Série A, o Rubro-Negro conseguiu garantir a permanência na elite.

Marinho comemora gol na partida entre Fortaleza e Colo-Colo, pela Libertadores 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A equipe baiana fez o mesmo em 2025 e escapou do rebaixamento na última rodada. Desta vez, o Campeonato Brasileiro começará já em janeiro, o que vem exigindo um planejamento mais adiantado entre os participantes.

Atualmente, a ponta-direita do Vitória tem Erick como principal opção. O jogador foi adquirido junto ao São Paulo no fim do ano passado.

Desempenho de Marinho no Fortaleza

Marinho chegou no Fortaleza em 2023, vindo de uma passagem com a camisa do Flamengo. O ponta fez 110 jogos pelo Tricolor, somando 16 gols e 12 assistências ao todo.

O jogador conquistou a Copa do Nordeste em 2024 e, nesse mesmo ano, fez parte da campanha cearense no Brasileirão. A equipe terminou o campeonato no G4 e conquistou uma vaga direta para a Copa Libertadores.