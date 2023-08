Mirassol 2 x 2 Avaí

Em jogo agitado no José Maria de Campos Maia, o Avaí saiu na frente do Mirassol em duas oportunidades, mas cedeu o empate em ambas. Eduardo, de cabeça, abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo. Aos 27, os donos da casa empataram com Cristian, do mesmo jeito. O fim da partida foi eletrizante: aos 45, Felipe Bastos cobrou falta e Muralha dividiu com Douglas e a bola entrou, gol do Avaí. Mas aos 49, Guilherme Biro cobrou falta com força e deixou tudo igual novamente. Com o resultado, o Mirassol chega aos 35 pontos e se mantém em 7º lugar, enquanto a equipe catarinense fica com 18 pontos, na 18ª posição, na zona de rebaixamento.