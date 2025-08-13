Chris Ramos chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo
Jogador vai reforçar o ataque do Glorioso na sequência da temporada
O centroavante Chris Ramos chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (12) para reforçar o Botafogo na sequência da temporada. Aos 28 anos, Chris estava no Cádiz, da Espanha, e disputou 39 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência na última temporada.
Em entrevista a BTB Sports durante sua chegada, o jogador revelou uma memória afetiva com o Glorioso:
– Estou muito feliz por essa oportunidade. Para mim, o futebol brasileiro se vive intensamente, tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que ia para o Troféu (Ramon de Carranza) e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado foi campeão da Libertadores, da liga. Venho para um grande clube e darei tudo por essas cores e por essa camisa. Estou muito feliz – afirmou Chris.
Nascido em Cádiz, Chris Ramos fazia referência ao tradicional Troféu Ramon de Carranza, torneio amistoso realizado na cidade de Cádiz, na Espanha. O Botafogo participou da competição em duas ocasiões: em 1972, quando garantiu o terceiro lugar e em 1986, repetindo a colocação após bater o Sporting.
Com 1,90m de altura, o atacante se destaca pelo jogo aéreo e pela força física. Ele chega como mais uma opção para o comando de ataque do elenco alvinegro, ao lado de Arthur Cabral, Mastriani e Kayke.
