Um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro em 2023 está de saída do país. Róger Guedes, principal goleador do Corinthians nas últimas temporadas, foi negociado com o Al -Rayyan, do Qatar, e não atua mais pela equipe paulista neste ano.



Com 21 gols marcados em 41 jogos, Guedes estava vivendo a sua fase mais artilheira da carreira. Seu recorde pessoal de bolas na rede em uma única temporada, até então, havia sido alcançado no ano passado, já no Corinthians, quando deixou a sua marca em 15 oportunidades nas 66 partidas em que esteve em campo.



Em 2023, apenas três jogadores da Série A marcaram mais gols do que o agora ex-corintiano: Germán Cano, do Fluminense, Pedro, do Flamengo, e Tiquinho Soares, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo líder Botafogo.



PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2023

- Apenas jogadores da Série A