Corinthians

Corinthians: Yuri Alberto é submetido a cirurgia de hérnia inguinal

Atacante passou por procedimento médico após sentir dores abdominais

Yuri Alberto teve um gol anulado (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Hérnia inguinal afasta Yuri Alberto dos gramados (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
10:36
O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na madrugada desta quarta-feira (13), após ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na noite anterior. O jogador apresentava dores abdominais, o que motivou a avaliação médica imediata.

Exames de imagem e consulta com o gastroenterologista Dr. Walter Ayres confirmaram o diagnóstico de hérnia inguinal, levando à decisão de realizar o procedimento cirúrgico. A operação foi conduzida pelo mesmo especialista e, segundo a equipe médica, transcorreu sem complicações.

Yuri Alberto permanece em recuperação no hospital e tem alta programada para esta quinta-feira (14). O departamento médico do Corinthians acompanha de perto a evolução do atleta, que deve iniciar o processo de reabilitação nos próximos dias antes de retornar aos treinamentos com o elenco.

O Corinthians não divulgou o prazo de recuperação de seu camisa 9, que recentemente ficou fora dos jogos por quase dois meses devido a uma fratura na vértebra L1, do lado direito da região lombar.

Veja abaixo a nota completa do Corinthians:

Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico.

O procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para esta quinta (14).

