Assista ao vivo à apresentação de Vitinho, reforço do Corinthians
Atacante acertou com o Timão até o final de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Relacionadas
- Fora de Campo
Lula cita Abel Ferreira, se revolta com fase do Corinthians e faz pedido a Neto
Fora de Campo13/08/2025
- Fora de Campo
Denílson abre o jogo sobre Carlos Miguel, ex-Corinthians, no Palmeiras
Fora de Campo13/08/2025
- Corinthians
Corinthians: Yuri Alberto é submetido a cirurgia de hérnia inguinal
Corinthians13/08/2025
O Corinthians apresenta Vitinho oficialmente na manhã desta quarta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante de 31 anos foi anunciado como reforço do Timão na segunda-feira (11) e chega como a segunda contratação desta temporada.
Antes do atacante, o Corinthians havia acertado apenas com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, no início do ano. Com contrato até o final de 2026, o jogador está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer a sua estreia contra o Bahia, no sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
A contratação acontece em meio a um problema do Corinthians na janela de transferências. Nesta terça-feira (12), a Fifa aplicou um transfer ban no clube alvinegro devido ao atraso de pagamento na contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México.
A Corte Arbitral do Esporte (CAS) determinou que o Corinthians devia ter pago 6,1 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) ao clube mexicano. O clube alvinegro tentou chegar a um acordo com a equipe, mas não conseguiu. Com a punição, o Timão não poderá registrar jogadores pelas próximas três janelas de transferências, a vigente e as duas próximas.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Conheça o jogador
Vitinho está sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Revelado pelo Botafogo, o atacante tem passagens por CSKA Moscou (Rússia), Internacional e Flamengo, onde teve sua passagem mais longa e vitoriosa.
No período pelo Flamengo, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Apesar de oscilar em alguns momentos, foi peça importante no elenco multicampeão entre 2018 e 2022, com destaque para a temporada de 2019, quando participou das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias