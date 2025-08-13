menu hamburguer
Assista ao vivo à apresentação de Vitinho, reforço do Corinthians

Atacante acertou com o Timão até o final de 2026

imagem cameraVitinho é o segundo reforço do Timão na temporada (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
11:05
  • Matéria
O Corinthians apresenta Vitinho oficialmente na manhã desta quarta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante de 31 anos foi anunciado como reforço do Timão na segunda-feira (11) e chega como a segunda contratação desta temporada.

Antes do atacante, o Corinthians havia acertado apenas com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, no início do ano. Com contrato até o final de 2026, o jogador está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer a sua estreia contra o Bahia, no sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A contratação acontece em meio a um problema do Corinthians na janela de transferências. Nesta terça-feira (12), a Fifa aplicou um transfer ban no clube alvinegro devido ao atraso de pagamento na contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) determinou que o Corinthians devia ter pago 6,1 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) ao clube mexicano. O clube alvinegro tentou chegar a um acordo com a equipe, mas não conseguiu. Com a punição, o Timão não poderá registrar jogadores pelas próximas três janelas de transferências, a vigente e as duas próximas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Vitinho assina contrato com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)
Vitinho assinou contrato com o Corinthians até o final de 2026 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Conheça o jogador

Vitinho está sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Revelado pelo Botafogo, o atacante tem passagens por CSKA Moscou (Rússia), Internacional e Flamengo, onde teve sua passagem mais longa e vitoriosa.

No período pelo Flamengo, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Apesar de oscilar em alguns momentos, foi peça importante no elenco multicampeão entre 2018 e 2022, com destaque para a temporada de 2019, quando participou das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

