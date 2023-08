CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> FALTOU CAPRICHAR, TIMÃO! Foram oito finalizações do Corinthians no primeiro tempo, sendo quatro na direção do gol. A maioria delas consagrando o goleiro Hoyos, da equipe argentina. A defesa do Newell's deu dois presentes que o Timão não poderia desperdiçar.



> PÊÊÊÊÊÊNALTI.... OPA, PAROU, PAROU... logo no início do jogo, o árbitro Gustavo Tejera marcou um pênalti a favor do Corinthians. Para o dono do apito, Sforza havia bloqueado uma finalização de Biro com um braço, após uma bobeira dada pela defesa do Newell's. No entanto, a arbitragem de vídeo recomendou a revisão do lance, porque a bola havia batido na perna do jogador argentino, o que anulou a marcação após Tejera olhar no monitor.



> !CAIU NO PAPINHO DOS CARAS, JÁ ERA! No fim do primeiro tempo, houve dois momentos de confusão entre atletas das duas equipes. Na sequência, a defesa corintiana deixou uma espaço no lado direito, Martino avançou, ganhando de Bruno Méndez, e cruzou para trás. Portillo chegou sozinho, na entrada da área, para bater de primeira e abrir o placar na casa corintiana.



> AGORA FOI PÊNALTI, PROFESSOR! Se no primeiro tempo, o VAR anulou o pênalti a favor do Corinthians (com razão), no segundo não teve jeito. Mansilla empurrou Ruan Oliveira dentro da área, a arbitragem marcou, Yuri Alberto bateu (muito bem) e empatou para o Timão.



> O DEDO DO POFEXÔ... no intervalo, Luxemburgo colocou o atacante Wesley no lugar do meia Matheus Araújo. Aos 17 minutos do segundo tempo, promoveu a entrada de Romero no lugar de Biro. E foi a dupla inserida pelo técnico corintiano responsável pela virada, aos 19 da etapa final. Romero foi até a linha de funda, pelo lado direito, cruzou para trás, e Wesley chegou batendo de primeiro. Chute preciso e belo gol. O primeiro do garoto como profissional. Na comemoração, muito choro da prata da casa.