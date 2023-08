Pedro não foi ao Ninho do Urubu na última segunda-feira (31) e só avisou ao Flamengo o motivo da ausência horas depois da reapresentação, justificando dores no rosto. Na noite de ontem, dirigentes do Rubro-Negro conversaram com o jogador, seus empresários e familiares, e ficou acordado que o camisa 9 voltaria aos treinos nesta terça.