Atlético-MG x Palmeiras: CBF divulga análise do VAR em gol anulado do Galo
Partida terminou empatada em 2 a 2
- Matéria
- Mais Notícias
Pela rodada de estreia do Brasileirão, Atlético-MG e Palmeiras empataram em 2 a 2 na Arena MRV, com atuação decisiva do VAR. No segundo tempo, Tomas Cuello marcou para o Galo, mas o árbitro de vídeo interferiu e anulou o gol.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Áudio do VAR explica decisão sobre lance polêmico de Arrascaeta em São Paulo x Flamengo
Futebol Nacional29/01/2026
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Atlético-MG e Palmeiras empatam em jogo de 4 gols na estreia no Brasileirão
Futebol Nacional28/01/2026
- Fora de Campo
Veja qual foi a primeira polêmica de arbitragem do Brasileirão 2026
Fora de Campo28/01/2026
O jogo aconteceu na noite de quarta-feira (28), em Minas Gerais. Flaco López abriu o placar para os visitantes e Victor Hugo empatou. Depois, Khellven marcou contra a própria meta e Vitor Roque deu números finais ao duelo.
O que disse o VAR na anulação do gol do Atlético-MG
A imagem abaixo ilustra a marcação das linhas pela arbitragem. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Everson lançou para Cuello, que ganhou da marcação e finalizou para o que seria o segundo gol do Galo e colocaria o time à frente do placar.
No campo, o assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correa não sinalizou o impedimento. No entanto, na revisão, Wagner Reway, responsável pelo VAR, revisou a jogada e traçou as linhas que justificaram a anulação.
➡️ Brilho de Flaco e Roque compensa falhas individuais do Palmeiras em estreia no Brasileirão
➡️ Pedido de Sampaoli, Victor Hugo marca seu primeiro gol pelo Atlético-MG e celebra bom início
➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 2 X 2 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);
🟨 Árbitro: Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);
📺 VAR: Wagner Reway (SC);
🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Ruan, Renan Lodi e Alexsander (CAM); Vitor Roque (PAL);
🟥 Cartões Vermelhos: Sampaoli (CAM);
⚽ Gols: Victor Hugo e Khellven (gc) (CAM); Flaco López e Vitor Roque (PAL).
⚽ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Sampaoli)
Éverson; Alan Franco, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo (Alexsander) e Igor Gomes (Reinier); Bernard (Cuello), Dudu (Scarpa) e Hulk.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Luighi); Allan (Riquelme), Flaco López e Ramón Sosa (Vitor Roque).
🤑 Aposte no Palmeiras ou no Atlético-MG no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias