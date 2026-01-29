Atlético-MG x Palmeiras: CBF divulga análise do VAR em gol anulado do Galo

Pela rodada de estreia do Brasileirão, Atlético-MG e Palmeiras empataram em 2 a 2 na Arena MRV, com atuação decisiva do VAR. No segundo tempo, Tomas Cuello marcou para o Galo, mas o árbitro de vídeo interferiu e anulou o gol.

O jogo aconteceu na noite de quarta-feira (28), em Minas Gerais. Flaco López abriu o placar para os visitantes e Victor Hugo empatou. Depois, Khellven marcou contra a própria meta e Vitor Roque deu números finais ao duelo.

O que disse o VAR na anulação do gol do Atlético-MG

A imagem abaixo ilustra a marcação das linhas pela arbitragem. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Everson lançou para Cuello, que ganhou da marcação e finalizou para o que seria o segundo gol do Galo e colocaria o time à frente do placar.

No campo, o assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correa não sinalizou o impedimento. No entanto, na revisão, Wagner Reway, responsável pelo VAR, revisou a jogada e traçou as linhas que justificaram a anulação.

Lance ajustado de impedimento em jogo entre Atlético-MG e Palmeiras (Foto: Reprodução/CBFTV)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🟨 Árbitro: Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);

📺 VAR: Wagner Reway (SC);

🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Ruan, Renan Lodi e Alexsander (CAM); Vitor Roque (PAL);

🟥 Cartões Vermelhos: Sampaoli (CAM);

⚽ Gols: Victor Hugo e Khellven (gc) (CAM); Flaco López e Vitor Roque (PAL).

⚽ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Sampaoli)

Éverson; Alan Franco, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo (Alexsander) e Igor Gomes (Reinier); Bernard (Cuello), Dudu (Scarpa) e Hulk.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Luighi); Allan (Riquelme), Flaco López e Ramón Sosa (Vitor Roque).

