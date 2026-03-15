Naviraiense sai na frente do Bataguassu na semifinal do Sul-Mato-Grossense

O Naviraiense saiu na frente contra o Bataguassu na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Como visitante, a equipe venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o Pereirão, em Bataguassu, neste domingo (15). A partida foi mais uma vez transmitida pela "Lance!TV". Assista aos melhores momentos no vídeo acima.

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No primeiro duelo da outra semifinal, o Operário-MS superou o Corumbaense por 2 a 1 fora de casa. Os confrontos de volta acontecem na quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), com mandos de campo invertidos, valendo vaga na final estadual.

A transmissão da "Lance!TV" contou com narração de Hélder Martins, comentários de Fernanda Gondim e do influenciador Fellipera, além das reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo todas as informações e bastidores diretamente do estádio.

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O gol do jogo

Aos 18', Naviraiense abriu o placar no Pereirão em contra-ataque. Após recuperação de bola dos visitantes, a defesa do Bataguassu tentou parar a jogada com falta, mas a bola sobrou para Negueba, que avançou para a área e finalizou com qualidade.

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Campanhas das equipes no Sul-Mato-Grossense

O confronto coloca frente a frente duas equipes que fizeram campanhas marcantes até aqui na competição. O Bataguassu chegou embalado após uma classificação histórica diante do Ivinhema Futebol Clube. Pela primeira vez entre os quatro melhores do estadual, o time garantiu vaga na semifinal após uma disputa dramática nos pênaltis e aposta na fase iluminada do atacante Choco, artilheiro do campeonato e do país em 2026.

Do outro lado, o Naviraiense chegou à semifinal do Sul-Mato-Grossense com a melhor campanha da primeira fase. A equipe terminou na liderança com 18 pontos, garantindo vaga direta nesta fase da competição. Até aqui, o time sofreu apenas uma derrota no torneio — na rodada de abertura, quando foi superado justamente pelo Bataguassu por 2 a 0.