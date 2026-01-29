menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Brilho de Flaco e Roque compensa falhas individuais do Palmeiras em estreia no Brasileirão

Dupla marcou pela sétima vez em uma mesma partida e evitou derrota alviverde na primeira rodada do Paulistão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
05:10
Vitor Roque comemora gol do Palmeiras ao lado de Flaco López (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)
O Palmeiras voltou a contar com Flaco López e Vitor Roque para salvar um resultado. Se, desta vez, a dupla não garantiu a vitória alviverde, ao menos evitou a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, fora de casa.

O brilho da dupla, por sua vez, compensou os erros individuais defensivos, algo que acompanha a equipe comandada por Abel Ferreira desde a reta final da última temporada. Primeiro, Murilo falhou ao tentar afastar a bola dentro da área e viu Victor Hugo finalizar com força para igualar o marcador.

Posteriormente, Khellven procurou interceptar cruzamento e acabou desviando a bola para o próprio gol, decretando a virada atleticana. Em desvantagem, o Palmeiras precisou recorrer a Vitor Roque, que saiu do banco de reservas para igualar o placar após casquinha de Flaco.

Esta é a sétima vez em que a dupla Flaco López e Vitor Roque marca na mesma partida, a primeira em 2026, desde o início da parceria, com a chegada do camisa 9 ao futebol brasileiro, em fevereiro do ano passado. No entanto, trata-se da primeira ocasião em que ambos balançam as redes sem que o Palmeiras consiga garantir a vitória.

Flaco López comemora gol do Palmeiras no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela rodada da estreia do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Flaco López comemora gol do Palmeiras no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela rodada da estreia do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

+ Abel aponta Palmeiras mais perigoso em estreia e vê erros não forçados em gols do Atlético

Jogos em que Flaco López e Vitor Roque marcaram juntos pelo Palmeiras

  • Palmeiras 2 x 1 Ceará - Brasileirão 2025
  • Universitario 0 x 4 Palmeiras - Libertadores 2025
  • Palmeiras 3 x 1 River Plate - Libertadores 2025
  • Palmeiras 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2025
  • São Paulo 2 x 3 Palmeiras - Brasileirão 2025
  • Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino - Brasileirão 2025
  • Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2026

O Palmeiras manteve a sequência invicta em estreias no Brasileirão, que perdura desde 2023, mas agora com dois empates consecutivos, contra Botafogo e Atlético-MG. O resultado reforça a avaliação de Abel após a partida, de que "quando não se pode ganhar, não se perde", e evidencia a necessidade de o clube se movimentar na janela de transferências em busca de reforços.

Até o momento, apenas Marlon Freitas chegou à Academia de Futebol, enquanto o Flamengo, principal adversário na corrida por títulos, acaba de bater o recorde de contratação mais cara do futebol brasileiro ao repatriar Lucas Paqueta, atleta de Seleção Brasileira.

Entre as principais carências do Palmeiras estão a necessidade de um zagueiro para formar dupla titular ao lado do capitão Gustavo Gómez, além de reforços ofensivos para substituir jogadores negociados, como Facundo Torres, vendido para a MLS, e Raphael Veiga, em vias de se transferir para o futebol mexicano.

Cabe à diretoria usar o orçamento recorde da última temporada para buscar soluções no mercado de transferências e contratar jogadores capazes de contribuir imediatamente. O momento pede por aquisições pontuais e certeiras.

