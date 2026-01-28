Veja qual foi a primeira polêmica de arbitragem do Brasileirão 2026

O Brasileirão começou cedo em 2026, e nesta quarta-feira (28) o torcedor brasileiro tem oito jogos na sua agenda. Às 19h, Vitória x Remo e Athletico x Internacional abriram o campeonato, e o jogo do Barradão registrou sua primeira polêmica de arbitragem.

Logo no começo de Vitória x Remo, Cantalapiedra e Marlon se enroscaram perto da área, e o zagueiro do time paraense botou a mão na bola. Em campo, Ramon Abatti Abel marcou falta fora da área, mas o toque foi dentro.

Depois de muita análise do VAR, o árbitro foi chamado ao monitor, porque o meia do Leão tocou com a bola na mão também, e antes do adversário. Por isso, Ramon assinalou falta para o time visitante. Veja abaixo a primeira polêmica do Brasileirão:

Brasileirão 2026 terá equilíbrio entre blocos comerciais. (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Veja primeiro lance polêmico do Brasileirão

Escalações de Vitória e Remo

O Vitória já tem escalação definida para a estreia no Brasileirão. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro recebe o Remo, no Barradão, com um time muito parecido em relação ao que entrou em campo no Ba-Vi do último domingo, em que o Bahia saiu vencedor por 1 a 0. Até o esquema de três zagueiros foi mantido.

Neste cenário, o Vitória vai a campo na estreia do Brasileirão com: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Camutanga e Riccieli; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já o Remo de Juan Carlos Osorio começa o Brasileirão com: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Jaderson; Pikachu, Alef Manga e João Pedro.