São Paulo bate o Bragantino de virada e segue na liderança do Brasileirão
Tricolor fez ótima segunda etapa fora de casa e mostrou força em grande fase
Segue o líder do Campeonato Brasileiro. Em duelo que ganhou emoção no segundo tempo, o São Paulo virou para cima do Red Bull Bragantino, neste domingo (15), por 2 a 1, venceu fora de casa e deu nova demonstração de sua força ao fim da sexta rodada. Herrera abriu placar para o time mandante no Estádio Cícero de Souza Marques, mas Sabino e Calleri, na segunda etapa, deram números finais.
Com o resultado, o Tricolor Paulista foi a 16 pontos e segue invicto na ponta da tabela. O Massa Bruta, por sua vez, permanece com oito na oitava colocação.
São Paulo não desiste
As equipes fizeram um duelo que esquentou tarde. Em uma primeira etapa morna marcada por muitos erros de passes e aposta no jogo aéreo, Bragantino e São Paulo se equipararam em deficiências técnicas. O individualismo falou mais alto
Em um dos diversos erros, o Massa Bruta aproveitou aos 35 minutos e abriu o placar com o atacante Herrera. Cruzamento pela direita, corte errado para o meio da área e finalização forte. Depois disso, o São Paulo até tentou em lances de profundidade, mas sem êxito.
A pausa para o intervalo fez bem ao Tricolor do Morumbi, motivado pela ótima campanha e com nova energia sob o comando de Roger Machado. A vantagem foi despachada e revertida em 22 minutos com o jogo aéreo. Primeiro com Sabino, aproveitando levantamento no segundo pau e pegando de primeira, e na virada com Calleri, após Cleiton sair mal do gol.
O jogo ganhou emoção na reta final, quando brilhou a estrela do goleiro Rafael, com grandes intervenções. O Red Bull Bragantino foi para cima explorando os corredores, mas parou na grande noite do goleiro do São Paulo. Mais três pontos para o líder, que não demonstra oscilação.
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - SEXTA RODADA
📆 Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto e Thayse Marques Fonseca
Gols: Herrera 35'/1ºT (RBB); Sabino 7'/2ºT e Calleri 22'/2ºT (SAO)
Cartões amarelos: Gabriel, Lucas Barbosa e Herrera (RBB); Bobadilla, Enzo Díaz, Luciano e Calleri (SAO)
⚽ ESCALAÇÕES
BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado (Ryan), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavinho (Rodriguinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Isidro Pitta), Henry Mosquera e Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini.
SÃO PAULO: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz, Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla (Arboleda), Marcos Antônio e Lucas Moura (Cauly); Luciano (Ferreira) e Calleri. Técnico: Roger Machado.
