Decepcionante? Confira os números de Tite em sua curta passagem pelo Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na noite do último domingo (15) a demissão do técnico Tite após o empate em 3 a 3 com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o comandante encerra uma passagem decepcionante pela Toca da Raposa II.

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Este foi o trabalho mais curto da carreira do comandante desde sua passagem pelo Al Wahda, clube que treinou por pouco mais de um mês em 2010. Desde então, somou trabalhos longos por Corinthians, Seleção Brasileira e Flamengo.

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Com a camisa do Cruzeiro, Tite comandou o time mineiro em apenas 17 partidas. Neste recorte, conquistou oito vitórias, empatou três jogos e foi derrotado seis vezes.

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Entretanto, os triunfos, em sua maioria, foram contra equipes de menor expressão. A única vitória contra equipes da Série A do Brasileirão foi na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG.

Com ele, a Raposa marcou 25 gols e sofreu 22. Ao fim de 17 partidas, terminou seu trabalho com 52,94% de aproveitamento.

Cruzeiro x Vasco, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os resultados de Tite no Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 3 Vasco da Gama Flamengo 2 x 0 Cruzeiro Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG Cruzeiro 1 x 0 Pouso Alegre Cruzeiro 1 x 1 Corinthians Pouso Alegre 1 x 2 Cruzeiro URT-MG 1 x 2 Cruzeiro Mirassol 2 x 2 Cruzeiro Cruzeiro 2 x 0 América-MG Cruzeiro 1 x 2 Coritiba Betim Futebol 0 x 1 Cruzeiro Botafogo 4 x 0 Cruzeiro Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 0 x 1 Democrata GV Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia Tombense 1 x 2 Cruzeiro Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre

Demissão de Tite

Depois do empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Vasco, o técnico Tite deixou o comando da Raposa. O anúncio foi feito pelo clube logo após a partida no Mineirão pelo vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio.

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– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse Pedro Junio em pronunciamento.

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