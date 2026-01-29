Áudio do VAR explica decisão sobre lance polêmico de Arrascaeta em São Paulo x Flamengo
Uruguaio reclamou da não marcação de um pênalti em dividida com Alan Franco
Na vitória do São Paulo sobre o Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão, o VAR foi consultado para definir a marcação de um possível pênalti a favor do time carioca. Em áudio divulgado pela CBF, a comissão de arbitragem esclareceu a decisão.
A partida ocorreu na noite de quarta-feira (28), no Morumbis, na capital paulista. Plata abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Luciano e Danielzinho marcaram para garantir a vitória do time da casa.
O que disse o VAR em São Paulo x Flamengo
O lance aconteceu nos minutos finais da partida, quando o São Paulo vencia por 2 a 1. Plata cruzou para cabeçada de Bruno Henrique e defesa de Rafael, que deu rebote. Na sobra, Arrascaeta disputou com a defesa e chutou para fora. Na sequência, reclamou de ter sido calçado antes da finalização.
Na cabine, Rodrigo D. Alonso Ferreira, responsável pelo VAR, e os analistas concordaram que o uruguaio tinha "prioridade de chute", pelo posicionamento à frente do defensor, e que houve contato, mas que não foi suficiente para caracterizar pênalti. No campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade.
— Segue a decisão de campo. Ele (defensor) não muda a passada. O Arrascaeta quando vai fazer o chute, joga a perna para trás e bate no jogador do São Paulo, e mesmo assim ele conclui a jogada. — disse Rodrigo para o Wilton após a checagem.
O que vem por aí
A próxima partida do São Paulo é pelo Campeonato Paulista. O Tricolor encara o Santos no sábado, às 20h30 (de Brasília). Já o Flamengo vai até Brasília, no domingo, enfrentar o Corinthians pela Supercopa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 1 FLAMENGO
PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo
🏟️ Público presente: 27.203
💰 Renda: R$ 1.543.721
⚽ Gols: Plata, 9'/2°T (0-1), Luciano, 15'/2° (1-1), Danielzinho, 21'/2° (2-1)
🟥 Cartão vermelho: Jorginho (FLA)
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric), Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano (Lucas) e Calleri (Tapia).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Carrascal (Bruno Henrique); Cebolinha (Samuel Lino), Pedro (Arrascaeta) e Plata.
