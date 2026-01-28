Pedido de Sampaoli, Victor Hugo marca seu primeiro gol pelo Atlético-MG e celebra bom início

Nesta quarta-feira (28) o Atlético venceu o Palmeiras por 2 a 1 na Arena MRV, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Galo foi marcado por Victor Hugo, que chegou ao clube mineiro a pedido de Sampaoli, e assumiu rapidamente a titularidade da equipe.

Nesta quarta-feira (28) o Atlético empatou com o Palmeiras em 2 a 2 na Arena MRV, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do Galo foi marcado por Victor Hugo, que chegou ao clube mineiro a pedido de Sampaoli, e assumiu rapidamente a titularidade da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O meio-campista balançou as redes ainda na primeira etapa, ao aproveitar uma bola rebatida para finalizar e empatar a partida em 1 a 1. O gol reforça o bom início de Victor Hugo com a camisa do Atlético.

Em sua estreia, diante do América, o jogador teve atuação elogiada e, desde então, não saiu mais da equipe titular. Ele começou jogando o clássico contra o Cruzeiro e voltou a ser titular nesta partida contra o Verdão.

continua após a publicidade

Victor Hugo vem se destacando pela dinâmica que imprime ao meio-campo do Galo. O atleta contribui bem na recomposição defensiva, apresenta qualidade na saída de bola e ainda aparece com frequência na área adversária.

Após a partida, o jogador comemorou o gol e o bom início com a camisa alvinegra:

— O gol era o que faltava nesses primeiros jogos para coroar as atuações, feliz demais. Agora é continuar evoluindo, buscando as vitórias, que eu acho que merecemos muito hoje, mas faz parte, ponto importante pro campeonato que é muito difícil — celebrou Victor Hugo.

continua após a publicidade

O atleta também falou sobre Sampaoli e a relação entre eles:

— Acho que é importante trabalhar com um treinador que já te conhece, que tem confiança no seu trabalho. Acho que isso faz diferença para a gente estar dentro de campo mais leve, mais feliz. E eu acho que é isso que vem acontecendo. Acho que o futebol é confiança. E graças a gente, eu consegui mostrar meu futebol, mostrar meu trabalho e as coisas estão acontecendo — disse o jogador

Victor Hugo comemora primeiro gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Relação antiga de Victor Hugo e Sampaoli

A contratação de Victor Hugo foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou com o jogador no Flamengo, em 2023. Sob o comando do treinador argentino, o volante viveu seu melhor momento no clube carioca, sendo apontado à época como uma das principais promessas da equipe.