Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca Juniors

O prefeito de Barranquilla, Alejandro Char, enviou uma mensagem de boas-vindas ao Atlético Mineiro e ao Boca Juniors nesta sexta-feira (23) antes da final da Copa Sul-Americana. O político colombiano afirmou que a cidade e o estádio Metropolitano Roberto Meléndez estão prontos para receber os dois clubes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão continental está marcada para 21 de novembro no estádio, conhecido como Supermetro. A mensagem de Char foi divulgada nas redes sociais e reforça a mobilização de Barranquilla para sediar o confronto entre o clube mineiro e o argentino.

continua após a publicidade

"Estamos prontos para receber a todos, ao Boca e ao Atlético Mineiro, no Supermetro de Barranquilla", declarou o prefeito. Char também destacou o compromisso firmado com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para concluir as obras de modernização do Metropolitano dentro do prazo.

Obras e capacidade ampliada

O estádio passa por um amplo processo de reforma que prevê ampliar a capacidade de aproximadamente 43 mil para 65 mil espectadores. O investimento total supera US$ 45 milhões.

continua após a publicidade

As intervenções incluem renovação do gramado, ampliação das arquibancadas, melhorias nos vestiários e instalação de estruturas tecnológicas. O projeto também prevê a retirada da pista atlética e o rebaixamento do gramado em cerca de quatro metros, com o objetivo de aproximar as arquibancadas do campo e melhorar a visibilidade para os torcedores.

A expectativa é que Atlético e Boca Juniors disputem a final já na nova configuração do Metropolitano, em 21 de novembro.

Jogador do Atlético tenta passar por dois rivais do Montevideo City (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG busca título inédito

O Atlético garantiu a classificação à final pelo segundo ano consecutivo. A equipe mineira venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 na Arena MRV, cedeu 2 a 0 no Uruguai e avançou com placar agregado de 3 a 2.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Boca Juniors eliminou o Vasco na semifinal e chega à decisão em busca do terceiro título da Copa Sul-Americana. O Atlético disputa o torneio pela primeira vez na condição de finalista em busca do troféu.

Para o Galo, a partida também representa a chance de superar o vice-campeonato de 2025, quando perdeu a decisão para o Lanús nos pênaltis.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.