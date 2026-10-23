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Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca Juniors

Antes da final, político de Barranquilla garante obras de modernização do Metropolitano para receber os 65 mil torcedores

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 09:47
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Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)
Atlético-MG x Boca Juniors (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

O prefeito de Barranquilla, Alejandro Char, enviou uma mensagem de boas-vindas ao Atlético Mineiro e ao Boca Juniors nesta sexta-feira (23) antes da final da Copa Sul-Americana. O político colombiano afirmou que a cidade e o estádio Metropolitano Roberto Meléndez estão prontos para receber os dois clubes.

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A decisão continental está marcada para 21 de novembro no estádio, conhecido como Supermetro. A mensagem de Char foi divulgada nas redes sociais e reforça a mobilização de Barranquilla para sediar o confronto entre o clube mineiro e o argentino.

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"Estamos prontos para receber a todos, ao Boca e ao Atlético Mineiro, no Supermetro de Barranquilla", declarou o prefeito. Char também destacou o compromisso firmado com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para concluir as obras de modernização do Metropolitano dentro do prazo.

Obras e capacidade ampliada

O estádio passa por um amplo processo de reforma que prevê ampliar a capacidade de aproximadamente 43 mil para 65 mil espectadores. O investimento total supera US$ 45 milhões.

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As intervenções incluem renovação do gramado, ampliação das arquibancadas, melhorias nos vestiários e instalação de estruturas tecnológicas. O projeto também prevê a retirada da pista atlética e o rebaixamento do gramado em cerca de quatro metros, com o objetivo de aproximar as arquibancadas do campo e melhorar a visibilidade para os torcedores.

A expectativa é que Atlético e Boca Juniors disputem a final já na nova configuração do Metropolitano, em 21 de novembro.

Jogador do Atlético tenta passar por dois defensores do Montevideo City Torque
Jogador do Atlético tenta passar por dois rivais do Montevideo City (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG busca título inédito

O Atlético garantiu a classificação à final pelo segundo ano consecutivo. A equipe mineira venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 na Arena MRV, cedeu 2 a 0 no Uruguai e avançou com placar agregado de 3 a 2.

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Do outro lado, o Boca Juniors eliminou o Vasco na semifinal e chega à decisão em busca do terceiro título da Copa Sul-Americana. O Atlético disputa o torneio pela primeira vez na condição de finalista em busca do troféu.

Para o Galo, a partida também representa a chance de superar o vice-campeonato de 2025, quando perdeu a decisão para o Lanús nos pênaltis.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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