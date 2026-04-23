Futebol Nacional

Veja gols em Atlético-MG x Ceará: Cassiera e Renan Lodi marcaram os gols da vitória

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 23/04/2026
19:55
Atualizado há 0 minutos
Atlético-MG e Ceará estão se enfrentando pela Copa do Brasil. (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético-MG e Ceará estão se enfrentando pela Copa do Brasil. (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético-MG saiu na frente do placar contra o Ceará, na Arena MRV, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O centroavante Cassiera marcou o gol que abriu o placar do confronto, Wendel Silva empatou, e Renan Lodi ampliou.

Maycon recebe na entrada da área e arrisca de fora. A bola explode na defesa, e sobra para Victor Hugo, que finaliza. Bruno Ferreira espalma. O rebote fica com Cassierra, que empurra para o fundo do gol.

Veja o gol:

Gustavo Prado toca na esquerda Fernandinho, que ajeita de letra para Wendel Silva. O atacante domina e chuta colocado na gaveta.

Veja o gol:

Minda cruza na área. Cuello domina do outro lado e ajeita para Lodi, que chega chutando uma bomba, deixando Bruno Ferreira sem reação.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Texto de: Artur Henrique.

O Atlético iniciou a partida com postura ofensiva, mantendo a posse de bola e trabalhando as jogadas no campo de ataque. Por outro lado, o Ceará se defendia com eficiência, apresentando linhas compactas e bem posicionadas, o que dificultava a criação de oportunidades pelo time mineiro.

Apesar de circular a bola de um lado ao outro, o Atlético encontrava dificuldades para infiltrar na defesa do Vozão. Já o Ceará buscava explorar os contra-ataques com transições rápidas, mas não conseguia encaixar bem as jogadas ofensivas.

Atlético-MG
Atlético-MG e Ceará estão se enfrentando pela Copa do Brasil. (Foto: Arte Lance!)

Após tanta insistência e volume ofensivo, o Atlético foi recompensado nos minutos finais da primeira etapa. Em um cruzamento para a área, Maycon finalizou primeiro, mas teve o chute bloqueado. Na sequência, Victor Hugo tentou novamente e parou na defesa do goleiro Bruno Ferreira, que não conseguiu segurar a bola. Na sobra, Cassierra, bem posicionado como um típico camisa 9, apenas empurrou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, mesmo com a vantagem no placar, o Atlético manteve a postura ofensiva, mas também passou a dar espaços para o Ceará criar. Em uma dessas investidas da equipe cearense, saiu o gol de empate. Dieguinho recebeu e, com um passe de letra, encontrou Wendel Silva, que finalizou com um belo chute no ângulo, sem chances de defesa para Everson.

Após sofrer o empate, o Atlético se lançou ao ataque e respondeu poucos minutos depois. Alan Minda fez boa jogada pela direita e cruzou; a bola atravessou a área até encontrar Cuello, que escorou para trás. Renan Lodi chegou batendo firme, marcou um belo gol e recolocou o Galo à frente do placar.

  • Matéria
  • Mais Notícias