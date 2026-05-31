Atlético-MG está escalado para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (31) às 16h em São Januário
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O Atlético está escalado para enfrentar o Vasco em jogo da 18° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (31) às 16h em São Januário.
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Como chegam as equipes?
O Vasco ocupa atualmente a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira fora da zona de rebaixamento, após derrotas nas duas últimas partidas da competição. PH, Puma Rodríguez e Hinestroza seguem sob os cuidados do departamento médico e serão desfalques.
O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, apenas um ponto à frente do Vasco. Convocados para a disputa da Copa do Mundo, Alan Franco, Preciado, e Alan Minda do Equador, e Junior Alonso do Paraguai, não estarão disponíveis. Além deles, Ruan suspenso, e Scarpa, Patrick e Índio no dm, também não são opções.
Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Iván Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira
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