Atlético-MG está escalado para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Vasco em jogo da 18° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (31) às 16h em São Januário.

O Atlético está escalado para enfrentar o Vasco em jogo da 18° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (31) às 16h em São Januário.

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Como chegam as equipes?

O Vasco ocupa atualmente a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira fora da zona de rebaixamento, após derrotas nas duas últimas partidas da competição. PH, Puma Rodríguez e Hinestroza seguem sob os cuidados do departamento médico e serão desfalques.

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, apenas um ponto à frente do Vasco. Convocados para a disputa da Copa do Mundo, Alan Franco, Preciado, e Alan Minda do Equador, e Junior Alonso do Paraguai, não estarão disponíveis. Além deles, Ruan suspenso, e Scarpa, Patrick e Índio no dm, também não são opções.

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Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Iván Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

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VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira