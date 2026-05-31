Vasco tem mudanças para enfrentar o Atlético-MG; veja escalação
Cruz-Maltino recebe o Galo para deixar a zona de rebaixamento
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo (31), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho manteve a base do último confronto e fez alterações pontuais.
+ Da Barreira do Vasco à Copa do Mundo, Rayan chega como caçula da Seleção
Em relação ao time que venceu o Barracas Central-ARG pelo placar de 3 a 0 na Copa Sul-Americana, que levou o Cruz-Maltino após playoffs, são duas mudanças. Puma Rodríguez volta para a lateral direita no lugar de Tchê Tchê, e Nuno Moreira herda a vaga do colombiano Andrés Gómez, convocado.
Com isso, o Vasco está escalado com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira.
Do outro lado, o Atlético-MG, do técnico Eduardo Domínguez, tem o seguinte 11 inicial: Everson, Natanael, Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Perez, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.
💸 Aposte na vitória do Vasco da Gama @2.05 contra o Atlético MG
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Natanael, Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Perez, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias