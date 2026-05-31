menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco tem mudanças para enfrentar o Atlético-MG; veja escalação

Cruz-Maltino recebe o Galo para deixar a zona de rebaixamento

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
15:09
Favorite o Lance! no Google
Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraCamisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco está escalado para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo (31), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho manteve a base do último confronto e fez alterações pontuais.

continua após a publicidade

+ Da Barreira do Vasco à Copa do Mundo, Rayan chega como caçula da Seleção

Em relação ao time que venceu o Barracas Central-ARG pelo placar de 3 a 0 na Copa Sul-Americana, que levou o Cruz-Maltino após playoffs, são duas mudanças. Puma Rodríguez volta para a lateral direita no lugar de Tchê Tchê, e Nuno Moreira herda a vaga do colombiano Andrés Gómez, convocado.

Com isso, o Vasco está escalado com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Atlético-MG, do técnico Eduardo Domínguez, tem o seguinte 11 inicial: Everson, Natanael, Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Perez, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

Barros, volante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Barros, volante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

💸 Aposte na vitória do Vasco da Gama @2.05 contra o Atlético MG
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson, Natanael, Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Perez, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias