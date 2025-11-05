O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Athletico pela invasão e tentativa de agressão de um torcedor contra o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em 27 de agosto. O Furacão corre o risco de perder mando de campo.

O julgamento acontece na segunda-feira (10), a partir das 15h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. Essa é a mesma sessão do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por envolvimento em apostas esportivas.

O Athletico foi denunciado nos artigos 213 e 184 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro é 'deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo' e o segundo fala em 'quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas".

As penas preveem multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da possibilidade de perda de mando de campo de uma a 10 partidas. Vale lembrar que o torcedor que invadiu o campo foi identificado.

A três rodadas do fim da Série B, o Furacão tem mais duas partidas em casa. No sábado (8), a equipe recebe o Volta Redonda, confronto que não está em risco, e depois encerra a Segundona contra o América-MG no domingo (23), pela 38ª rodada. Com a possível punição, o clube jogaria na Arena da Baixada de portões fechados ou até mesmo longe de Curitiba.

Relembre o caso de Athletico x Corinthians, denunciado pelo STJD

No final do jogo, logo após a polêmica do gol anulado de Viveros por toque na mão no início da jogada, um torcedor do Athletico invadiu o gramado para agredir o goleiro corintiano Hugo de Souza, que não reagiu. Ele foi levado para a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), mas acabou liberado sem depor devido a embriaguez.

Oito dias depois, se apresentou à Polícia Civil e assinou um Termo Circustanciado (TC). Morador de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Gilisantos Carlos tem 29 anos. O torcedor, que não é sócio do Athletico, vai responder por provocação de tumulto, já que o jogador do Coringão não o denunciou por agressão.

Curiosamente, ele se apresentará nesta quarta-feira (5) na sede do Ministério Público do Paraná (MP-PR) para receber uma proposta de transação penal, que consiste em uma sanção alternativa, como o pagamento de multa ou restrição de direitos. Essa medida evita a abertura de um processo criminal formal.

Athletico na Série B

O Athletico voltou ao G-4 e assumiu a quarta colocação, com 56 pontos. Novorizontino (56), Criciúma (55), Goiás (55) estão logo atrás, enquanto Remo (58), Chapecoense (58) e Coritiba (61) completam o grupo de acesso.

Para subir, o time rubro-negro tem o Volta Redonda (19º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América (14º, casa) como adversários. O trio luta contra o rebaixamento.

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada