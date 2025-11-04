O Athletico decidiu fazer mais uma promoção de ingressos para os últimos dois jogos em casa na Série B. O Furacão encara o Volta Redonda (8) e o América-MG (23).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O 'pacote' para as duas partidas será comercializado por R$ 100. Assim, cada ingresso sai por R$ 50, mas não pode ser comprado separadamente por esse valor.

No mês passado, o clube tinha feito outra promoção de R$ 150 por quatro jogos, com esses dois próximos confrontos inclusos. Na ocasião, o bilhete por duelo ficou em R$ 37,50.

continua após a publicidade

De acordo com o Athletico, a venda será liberada a partir da quarta-feira (5), às 10h, através do site ingressos.athletico.com.br. Cada torcedor pode adquirir até quatro pacotes.

Média de público do Athletico na Série B

O Athletico tem a terceira melhor média de público da atual edição da Série B, com 17.078 em 17 jogos. Coritiba (21.499) e Remo (18.009) estão à frente.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Furacão possui o maior público e a maior bilheteria da Segundona: 39.469 pagantes e R$ 1.466.691,59 de renda líquida, no clássico contra o Coritiba, pelo primeiro turno.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Athletico na Série B

Em confronto direto, o Furacão venceu o Goiás por 1 a 0 na Serrinha, pela 35ª rodada, e assumiu a quarta colocação, com 56 pontos. Criciúma (55), Goiás (55) e Novorizontino (55) estão logo atrás, enquanto Remo (58), Chapecoense (58) e Coritiba (61) completam o grupo de acesso.

Para subir, o time rubro-negro tem o Volta Redonda (19º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América (14º, casa) como adversários. O trio luta contra o rebaixamento.

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada