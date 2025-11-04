STJD marca nova data para julgamento de recurso de Bruno Henrique

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou uma nova data para o julgamento do recurso de Bruno Henrique, do Flamengo. Originalmente marcado para o dia 30 de outubro, agora será realizado na próxima segunda-feira (10).

A mudança aconteceu por conta dos desdobramentos da megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que causaram instabilidade na segurança e no deslocamento no Rio de Janeiro, e fizeram com que o Tribunal adiasse todas as sessões da semana.

Na decisão de primeira instância, o jogador pegou um gancho de 12 jogos e multa de 60 mil reais, mas a defesa entrou com recurso, que ainda será apreciado. Com isso, Bruno Henrique terá ao menos mais dois jogos na temporada, contra o São Paulo, nesta quarta-feira (5), e contra o Santos, no dia 9 (domingo), antes de começar a cumprir sua sentença — que pode diminuir conforme entendimento do Pleno do Tribunal.

Relembre o caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (DF) em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

Em 4 de setembro, Bruno Henrique foi condenado por manipulação de resultados. O jogador foi suspenso por 12 jogos no Brasileirão e foi multado em 60 mil reais. Uma das principais linhas de defesa do atacante do Flamengo, apresentada pelos advogados Michel Assef Filho e Alexandre Vitorino, foi o pedido de prescrição do caso, o que não foi acolhido pelo Tribunal.

Discordando da punição, a defesa de Bruno Henrique entrou com recurso, que seria julgado no dia 30, mas foi adiado e remarcado para o dia 10 de novembro (segunda-feira). O jogador vem atuando por força de um efeito suspensivo concedido pelo STJD.

Bruno Henrique comemora seu gol pelo Flamengo contra o Sport, no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/CBF)

