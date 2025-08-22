menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Athletico viaja com duas novidades para enfrentar o CRB

Furacão tem os retornos de Madson e Aguirre

imagem cameraAguirre fez dois jogos pelo Athletico após ser contratado. Foto: Duda Matoso/Athletico
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 22/08/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico viajou com duas novidades para enfrentar o CRB no sábado (23), às 20h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. Recuperados de lesões, o zagueiro Aguirre e o lateral-direito Madson estão à disposição do técnico Odair Hellmann.

Aguirre ainda não está 100%, mas melhorou as condições da sola do pé após ser diagnosticado com fascite plantar. Ele ficará no banco de reservas e não é cotado para começar entre os titulares.

Contratado em julho, o zagueiro fez apenas duas partidas e sentiu a lesão em 27 de julho, no empate em 2 a 2 com o América-MG, na Arena Independência, quando foi titular pela primeira vez.

Já Madson não entrou em campo em 2025 e passou boa parte da temporada em tratamento da cirurgia no tornozelo, feita em outubro de 2024. Ele estava fora dos planos do Furacão, mas recebeu uma renovação de contrato inesperada em maio e chegou a ser relacionado contra o Remo, em junho, pela 12ª rodada.

Na semana seguinte, o lateral sofreu uma lesão muscular na coxa no treino e só agora volta a ser opção. Assim como Aguirre, ele ficará como suplente na partida.

Provável escalação do Athletico contra o CRB

  • Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

Athletico na Série B

A 16 rodadas do fim, o Athletico acumula sete jogos sem vencer na Série B, com quatro empates e três derrotas. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora, em 5 de julho.

O Furacão ocupa a 13ª posição, com 27 pontos. A distância para o Volta Redonda, que abre o Z-4, é de cinco pontos, enquanto para o G-4 subiu para nove pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Furacão é de 18,2% - é o oitavo time com mais risco de queda em 22 jogos. Para subir, a chance é de apenas 2,4%.

  • CRB x Athletico: sábado (23), às 20h30, Rei Pelé
  • Athletico x Corinthians: quarta (27), às 21h30, Arena da Baixada
  • Athletico x Novorizontino: sábado (30), às 20h30, Arena da Baixada
  • Botafogo-SP x Athletico: sábado (6), às 16h, Arena Nicnet

