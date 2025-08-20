Athletico não sustenta vantagem e desperdiça 22 pontos na Série B

Um dos problema do Athletico para patinar e estar longe da disputa pelo acesso na Série B é não conseguir sustentar a vantagem no placar. O Furacão desperdiçou 22 pontos em nove jogos e está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-4.

Essa situação ocorreu, por exemplo, nas últimas seis partidas da competição com o técnico Odair Hellmann. Ainda aconteceram um confronto anterior com o próprio treinador e outros dois duelos com o Maurício Barbieri no comando.

No total, foram quatro derrotas com viradas (12 pontos) e cinco igualdades após sair na frente (10 pontos) na atual edição da Série B. A última foi diante do Cuiabá, no final de semana, quando Renan Peixoto marcou para o Athletico aos 46 minutos do segundo tempo, mas Matheusinho empatou dois minutos depois, com 48.

Nesse período, ainda tiveram jogos emblemáticos foram diante do Volta Redonda e Criciúma, fora de casa. Em ambos, o Furacão abriu 2 a 0 no primeiro tempo e acabou derrotado por 3 a 2 para o Voltaço e 4 a 2 para o Tigre.

Se a equipe rubro-negra tivesse conquistado os 22 pontos, lideraria a Série B com 49 pontos, sete acima do rival Coritiba. Caso ficasse com metade dos pontos perdidos, o Athletico estaria com 38 pontos, na terceira posição, com cinco pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-4.

- Não pode empatar quatro jogos em casa, não pode sair em seis partidas na frente no placar e não sustentar. O que está nos faltando é sustentar o nosso próprio resultado, o que nós mesmos produzimos dentro de campo. O campeonato não acabou ainda. A desclassificação não está decretada. O que cabe a cada um aqui dentro é trabalhar, acreditar e buscar o próximo resultado - avaliou Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

Athletico volta a tropeçar na Arena da Baixada pela Série B. Foto: Ascom/Dourado

Os jogos que Athletico saiu na frente e não venceu

Cuiabá 2x1 Athletico - 3ª rodada (Maurício Barbieri) Athletico 1x4 Botafogo-SP - 6ª rodada (Maurício Barbieri) Operário-PR 2x2 Athletico - 10ª rodada (Odair Hellmann) Volta Redonda 3x2 Athletico - 17ª rodada (Odair Hellmann) Operário-PR 2x2 Athletico - 10ª rodada (Odair Hellmann) Athletico 1x1 Ferroviária-SP - 18ª rodada (Odair Hellmann) Athletico 1x1 Paysandu - 20ª rodada (Odair Hellmann) Criciúma 4x2 Athletico - 21ª rodada (Odair Hellmann) Athletico 1x1 Cuiabá - 22ª rodada (Odair Hellmann)

Odair Hellmann se recusa a falar de rebaixamento

A má sequência na Série B trouxe questionamentos sobre a possibilidade de cair para a Série C, a 16 rodadas do fim. Com o tropeço, o time rubro-negro acumula sete jogos sem vencer na Segundona, com quatro empates e três derrotas - a última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora, em 5 de julho.

O Athletico ocupa a 12ª posição, com 27 pontos. A distância para o Volta Redonda, que abre o Z-4, é de cinco pontos, enquanto para o G-4 subiu para nove pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Furacão é de 18,2% - é o oitavo time com mais risco de queda em 22 jogos. Para subir, a chance é de apenas 2,4%.

- Se alguém aqui dentro falar em Série C, tem que ser mandado embora agora. Se alguém pensar, trouxer essa situação aqui para dentro, ou imaginar que vai cair para a Série C faltando 16 rodadas, esse profissional não pode estar representando o Athletico. Se eu falar em Série C, eu tenho que ser mandado embora. E, se alguém falar próximo de mim, está fora também - sentenciou Odair Hellmann.

Mesmo em jejum de resultados, a diretoria atleticana segue com o técnico no cargo. Em 14 jogos, ele tem três vitórias, cinco empates e seis derrotas, em aproveitamento de 33,3%.

Além da Série B, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil e enfrenta o Corinthians em 27 de agosto (casa) e 11 de setembro (fora).

- Eu não vou largar. Meu cargo é da diretoria, mas eu nunca desisti na minha vida. Para chegar até aqui foi muito difícil e eu não vou entregar para ninguém. Se me tirarem, tudo bem. Mas eu entregar para alguém? Jamais. Quantos querem meu lugar? Qual é o tamanho da minha história para estar aqui hoje? Em nenhum momento da minha vida, eu desisti e não vai ser neste. Não é da minha característica, não é da minha história. Jamais entregarei, em qualquer situação - completou.

Athletico tem a defesa mais vazada da Série B

O Athletico fechou pela segunda rodada seguida como a pior defesa da Série B. Em 22 partidas, o time rubro-negro sofreu 32 gols, em uma média de 1,45 por jogo.

Sem Léo Pelé, machucado por um mês, o técnico Odair Hellmann agora tem Belezi, Arthur Dias e Habraão como alternativas disponíveis. Aguirre segue no departamento médico, enquanto Tobias Figueiredo já foi liberado para buscar outro clube. Marcão, da base, também é opção.

Em dois dos últimos três jogos, Odair Hellmann utilizou os laterais Gastón Benavídez e Esquivel improvisados na zaga, ao lado de Léo Pelé.

Por outro lado, o Furacão tem o terceiro melhor ataque da Segundona: 28 gols em 22 partidas, ao lado do Goiás. Chapecoense (30) e Avaí (29) estão à frente.

