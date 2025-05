Athletico renova com lateral-direito recuperado de lesão para a Série B

O Athletico renovou o contrato do lateral-direito Madson nesta quinta-feira (22). O jogador se recuperou de cirurgia no tornozelo e vira opção para o novo técnico Odair Hellmann, anunciado na quarta-feira (21).

Madson, 33 anos, assinou com o Furacão até o final de abril de 2026. Anteriormente, ele tinha acordo até dezembro de 2024, mas estendeu por três meses neste ano para completar a recuperação da lesão.

O lateral se lesionou do ano passado, logo aos 20 minutos do primeiro tempo, na partida contra o Cruzeiro, pela 31ª rodada da Série A. Assim, ele não entra em campo desde 26 de outubro de 2024.

A diretoria rubro-negra não pretendia utilizá-lo e iria liberá-lo naturalmente para buscar um clube, mas reavaliou o cenário nos últimos dias. A posição conta com Palacios, Dudu e Kauã Moraes como alternativas.

Madson vestirá a camisa do Athletico pelo quarto ano na carreira, o terceiro seguido. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2019, se transferiu para o Santos na temporada seguinte e retornou em 2023.

Ao todo, o lateral-direito fez oito gols e deu nove assistências em 133 partidas pelo Furacão.

Setor é problema do Athletico em 2025

Kauã Moraes, 18 anos, estreou como titular na lateral e marcou o gol da vitória do Athletico contra o Brusque. Foto: Paulo De Tarso/AGIF

A lateral direita tem dado dor de cabeça para o Athletico nesta temporada. O clube trouxe Palacios e Dudu em janeiro, mas nenhum conseguiu convencer.

O primeiro tem três gols e duas assistências em 20 jogos, mas os números não refletem o desempenho abaixo dentro de campo. Já o segundo fez 11 partidas e convive com lesões no joelho e na coxa, com o último confronto realizado em 8 de março, pelo estadual.

A outra opção é o jovem Kauã Moraes, que subiu do sub-20 pelo interino João Correia e estreou profissionalmente pelo Furacão há dois jogos. Na terça-feira, pela Copa do Brasil, ele foi titular pela primeira vez e fez o gol da classificação para as oitavas de final contra o Brusque.

Cotado como um dos favoritos ao acesso à Série A, o Athletico tem 10 pontos somados em oito jogos e ocupa a 13º colocação da Série B. A equipe atleticana possui o melhor ataque (11 gols) e a terceira defesa mais vazada (13).

Já na Copa do Brasil, o Furacão passou por Pouso Alegre, Guarany de Bagé-RS e Brusque. O clube aguarda o sorteio para saber quem enfrenta nas oitavas de final, a partir de junho.