Como chega o Grêmio para a estreia do Gauchão de 2026

A estreia do Grêmio no Gauchão de 2026 está marcada para o dia 10, contra o Avenida. Anunciado em dezembro de 2025, Luis Castro comanda as atividades desde 2 de janeiro no CT Luiz Carvalho com foco no primeiro jogo da temporada.

O elenco gremista se reapresentou no início de 2026 com os principais nomes do time, reforços contratados para o ano e jogadores vindos da base. Para a partida inaugural, a tendência é que o português monte um time mesclado.

Como chega o Grêmio para a disputa do Gauchão 2026

Em dezembro de 2025, cinco garotos da base gremistas foram promovidos ao time profissional para a disputa do Gauchão. A intenção de Luis Castro é justamente dar mais oportunidades aos garotos, para que tenha mais opções ao longo da temporada.

Ao passo que dois deles estrearam na equipe principal, três vivem a expectativa pelo primeiro jogo. O mais badalado é Gabriel Mec, que já foi alvo de Chelsea, Shakhtar Donetsk e Liverpool e jogou o estadual de 2025. O zagueiro Luis Eduardo, também observado pelo time londrino, estreou na mesma competição. Os outros são o goleiro Gabriel Menegonn, o meia Tiaguinho e o atacante Roger.

De acordo com o Correio do Povo, a primeira escalação do Grêmio deve contar com novidades, mas se já se aproxima daquele que irá a campo no Gre-Nal da quinta rodada. Assim, o esboço do time é com Grando no gol; dupla de zaga formada por Gustavo Martins e Wagner Leonardo; Marlon na lateral esquerda e Marcos Rocha na direita; pelo meio, Arthur e Thiaguinho; no ataque, Carlos Vinicius, Amuzu e Willian, além de Tetê, que tem contratação encaminhada para o Tricolor.

Lista dos jogadores em pré-temporada:

Goleiros: Gabriel Grando, Gabriel Menegon, Thiago Beltrame e Tiago Volpi. Laterais: Caio Paulista, João Pedro, Marcos Rocha e Marlon. Zagueiros: Balbuena, Gustavo Martins, Kannemann, Luis Eduardo, Rodrigo Ely, Viery e Wagner Leonardo. Volantes: Arthur, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Noriega, Tiaguinho. Meias: Cristaldo, Jefinho, Monsalve, Riquelme e Willian. Atacantes: André Henrique, Aravena, Amuzu, Braithwaite, Carlos Vinícius, Gabriel Mec, Pavon e Roger.

Tabela de jogos do Grêmio no Gauchão 2026

1ª rodada – 10/01 (sábado) – 21h – Avenida x Grêmio – Eucaliptos – Sportv e Premiere

2ª rodada – 14/01 (quarta-feira) – 21h30h – Grêmio x São José – Arena do Grêmio – RBS TV, Sportv e Premiere

3ª rodada – 17/01 (sábado) – 19h – Grêmio x São Luiz – Arena do Grêmio – Sportv e Premiere

4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – 21h30 – Guarany x Grêmio – Estrela D'Alva – Sportv e Premiere

5ª rodada – 24/01 (sábado) – 18h30 – Internacional x Grêmio – Beira-Rio – Premiere

6ª rodada – 01/02 (domingo) – 18h – Grêmio x Juventude – Arena do Grêmio – RBS TV e Premiere

