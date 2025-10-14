O jogo entre Coritiba e Athletico já está com ingressos à venda a partir desta terça-feira (14). O clássico acontece no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

A venda de ingressos avulsos para o torcedor do Coxa começou às 12h, através no site Coxa Tickets ou do aplicativo Coxa ID. Já os sócios estão liberados para dar o ckeck-in desde segunda-feira (13), que já alcançou 30 mil confirmados em menos de 24 horas.

Já a torcida do Athletico pode adiquirir o bilhete para o setor visitante através do site ou do aplicativo do Futebol Card. É necessário ter o cadastro facial para ter acesso ao estádio.

A comercialização na bilheteria do Couto Pereira só acontecerá no dia do jogo se ainda houver ingressos disponíveis. O horário de atendimento é das 11h às 19h15 (intervalo da partida), com acesso na Rua Amâncio Moro, próximo ao portão 3, para o torcedor coxa-branca, e na Rua Floriano Essenfelder, próximo ao portão do setor visitante, para a torcida rubro-negra.

Vale destacar que crianças de até 12 anos de idade não pagam ingresso e podem acessar o estádio acompanhada pelos pais ou responsável legal, com um documento de identificação.

Preços dos ingressos para Coritiba x Athletico

Arquibancada Renato Follador Jr: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia) Arquibancada Curva Mauá: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia) Cadeiras Mauá: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Setor Evangelino da Costa Neves: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Visitante: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia)

Coritiba e Athletico na Série B

O Coritiba é o atual líder da Série B, com 56 pontos, em 33 jogos disputados. O Athletico ocupa a sétima posição, com 48 pontos, a quatro pontos do G-4, em 32 partidas.