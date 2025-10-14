Coritiba x Athletico: veja como comprar ingressos para o Atletiba da Série B
Ingressos variam de R$ 150 a R$ 200 no Couto Pereira
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo entre Coritiba e Athletico já está com ingressos à venda a partir desta terça-feira (14). O clássico acontece no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Lucas Ronier se recupera de lesão e vira opção no Coritiba contra o Athletico
Futebol Nacional14/10/2025
- Futebol Nacional
Renan Peixoto se machuca, e Athletico iguala número de lesões de 2022-23
Futebol Nacional14/10/2025
- Onde Assistir
Athletico x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Onde Assistir13/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A venda de ingressos avulsos para o torcedor do Coxa começou às 12h, através no site Coxa Tickets ou do aplicativo Coxa ID. Já os sócios estão liberados para dar o ckeck-in desde segunda-feira (13), que já alcançou 30 mil confirmados em menos de 24 horas.
Já a torcida do Athletico pode adiquirir o bilhete para o setor visitante através do site ou do aplicativo do Futebol Card. É necessário ter o cadastro facial para ter acesso ao estádio.
A comercialização na bilheteria do Couto Pereira só acontecerá no dia do jogo se ainda houver ingressos disponíveis. O horário de atendimento é das 11h às 19h15 (intervalo da partida), com acesso na Rua Amâncio Moro, próximo ao portão 3, para o torcedor coxa-branca, e na Rua Floriano Essenfelder, próximo ao portão do setor visitante, para a torcida rubro-negra.
Vale destacar que crianças de até 12 anos de idade não pagam ingresso e podem acessar o estádio acompanhada pelos pais ou responsável legal, com um documento de identificação.
➡️ Veja mais notícias do Athletico
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
Preços dos ingressos para Coritiba x Athletico
- Arquibancada Renato Follador Jr: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia)
- Arquibancada Curva Mauá: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia)
- Cadeiras Mauá: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia)
- Setor Evangelino da Costa Neves: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia)
- Visitante: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia)
Coritiba e Athletico na Série B
O Coritiba é o atual líder da Série B, com 56 pontos, em 33 jogos disputados. O Athletico ocupa a sétima posição, com 48 pontos, a quatro pontos do G-4, em 32 partidas.
- Matéria
- Mais Notícias