O Santos irá receber o Corinthians nesta quarta-feira (15), às 21h30, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2025. O clássico tem peso importante para os dois elencos e pode ajudar o Peixe a se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Timão quer seguir na briga pela classificação da Sul-Americana. Além do equilíbrio em campo, os plantéis também se equiparam na comparação do valor de mercado.

O Lance! Biz montou uma seleção dos 11 jogadores com maior valor de mercado do clássico paulista. As posições também serão definidas de acordo com a disponibilidade dos atletas para o confronto desta quarta na Vila Belmiro.

O goleiro mais valioso dos elencos é o Hugo Souza, do Corinthians, avaliado em 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões). No entanto, o jogador está voltando de viagem após defender a Seleção Brasileira na Data Fifa e não jogará o duelo. Sem o titular do Timão disponível, o segundo goleiro mais valioso é o principal arqueiro do Santos, Gabriel Brazão, que vale 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões).

Os laterais serão, na direita, Matheuzinho, do Corinthians, estimado em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) e na esquerda, Souza, do Santos, que está avaliado em 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões). Os dois zagueiros também defendem as cores do Peixe. São eles Adonis Frías, que tem valor de mercado de 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões), e Zé Ivaldo, cotado em 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões).

O meio-campo é de domínio da equipe corinthiana. Com Neymar cortado do clássico por lesão, o mais valioso é Rodrigo Garro, avaliado em 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões). Seguido por Breno Bidon, que vale 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões) e, por fim, Gabriel Bontempo, o único santista da posição. O jovem atleta tem valor de mercado de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões).

Yuri Alberto, cria do Peixe e hoje jogador do Timão, é quem puxa a fila do ataque. O centroavante corinthiano vale 22 milhões de euros (R$ 122 milhões). Além de ser o atacante mais valioso, também é o jogador com maior valor de mercado de ambos os elencos. Fechando o ataque, Rollheiser, do Santos, vale 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) e Talles Magno, do Corinthians, avaliado em 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões).

Yuri Alberto e a busca pelo retorno aos gols pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira a equipe final:

Gabriel Brazão (SAN) - 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) Matheuzinho (COR) - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) Souza (SAN) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) Zé Ivaldo (SAN) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) Adonis Frías (SAN) - 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões) Rodrigo Garro (COR) - 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões) Bidon (COR) - 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões) Bontempo (SAN) - 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) Yuri Alberto (COR) - 22 milhões de euros (R$ 122 milhões) Rollheiser (SAN) - 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) Talles Magno (COR) - 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)

Ao todo, esta equipe vale 88,8 milhões de euros (R$ 561,9 milhões).

Qual elenco vale mais?

No geral, o elenco do Corinthians possui um valor de mercado maior que o do Santos. Enquanto o Timão vale, ao todo, 110,45 milhões de euros (R$ 700,9 milhões), o plantel do Peixe está avaliado em 82,8 milhões de euros (R$ 525,4 milhões).

Top 10 jogadores mais valiosos do Corinthians:

Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 124 milhões) Rodrigo Garro – 13 milhões de euros (R$ 73,5 milhões) Breno Bidon – 12 milhões de euros (R$ 67,8 milhões) Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 56,5 milhões) Memphis Depay – 9 milhões de euros (R$ 50,9 milhões) Talles Magno – 6 milhões de euros (R$ 33,9 milhões) Matheuzinho – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões) Gui Negão – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões) Raniele – 3,5 milhões de euros (R$ 19,8 milhões) José Martínez – 2,5 milhões de euros (R$ 14,1 milhões)

Top 10 jogadores mais valiosos do Santos: