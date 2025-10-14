Seleção de Santos e Corinthians: veja quem são os 11 mais valiosos do clássico
Mesmo com elenco mais valioso, Corinthians não domina todas as posições da escalação
O Santos irá receber o Corinthians nesta quarta-feira (15), às 21h30, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2025. O clássico tem peso importante para os dois elencos e pode ajudar o Peixe a se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Timão quer seguir na briga pela classificação da Sul-Americana. Além do equilíbrio em campo, os plantéis também se equiparam na comparação do valor de mercado.
O Lance! Biz montou uma seleção dos 11 jogadores com maior valor de mercado do clássico paulista. As posições também serão definidas de acordo com a disponibilidade dos atletas para o confronto desta quarta na Vila Belmiro.
O goleiro mais valioso dos elencos é o Hugo Souza, do Corinthians, avaliado em 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões). No entanto, o jogador está voltando de viagem após defender a Seleção Brasileira na Data Fifa e não jogará o duelo. Sem o titular do Timão disponível, o segundo goleiro mais valioso é o principal arqueiro do Santos, Gabriel Brazão, que vale 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões).
Os laterais serão, na direita, Matheuzinho, do Corinthians, estimado em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) e na esquerda, Souza, do Santos, que está avaliado em 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões). Os dois zagueiros também defendem as cores do Peixe. São eles Adonis Frías, que tem valor de mercado de 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões), e Zé Ivaldo, cotado em 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões).
O meio-campo é de domínio da equipe corinthiana. Com Neymar cortado do clássico por lesão, o mais valioso é Rodrigo Garro, avaliado em 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões). Seguido por Breno Bidon, que vale 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões) e, por fim, Gabriel Bontempo, o único santista da posição. O jovem atleta tem valor de mercado de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões).
Yuri Alberto, cria do Peixe e hoje jogador do Timão, é quem puxa a fila do ataque. O centroavante corinthiano vale 22 milhões de euros (R$ 122 milhões). Além de ser o atacante mais valioso, também é o jogador com maior valor de mercado de ambos os elencos. Fechando o ataque, Rollheiser, do Santos, vale 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) e Talles Magno, do Corinthians, avaliado em 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões).
Confira a equipe final:
- Gabriel Brazão (SAN) - 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
- Matheuzinho (COR) - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Souza (SAN) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)
- Zé Ivaldo (SAN) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)
- Adonis Frías (SAN) - 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões)
- Rodrigo Garro (COR) - 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões)
- Bidon (COR) - 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões)
- Bontempo (SAN) - 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões)
- Yuri Alberto (COR) - 22 milhões de euros (R$ 122 milhões)
- Rollheiser (SAN) - 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
- Talles Magno (COR) - 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
Ao todo, esta equipe vale 88,8 milhões de euros (R$ 561,9 milhões).
Qual elenco vale mais?
No geral, o elenco do Corinthians possui um valor de mercado maior que o do Santos. Enquanto o Timão vale, ao todo, 110,45 milhões de euros (R$ 700,9 milhões), o plantel do Peixe está avaliado em 82,8 milhões de euros (R$ 525,4 milhões).
Top 10 jogadores mais valiosos do Corinthians:
- Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 124 milhões)
- Rodrigo Garro – 13 milhões de euros (R$ 73,5 milhões)
- Breno Bidon – 12 milhões de euros (R$ 67,8 milhões)
- Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 56,5 milhões)
- Memphis Depay – 9 milhões de euros (R$ 50,9 milhões)
- Talles Magno – 6 milhões de euros (R$ 33,9 milhões)
- Matheuzinho – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
- Gui Negão – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
- Raniele – 3,5 milhões de euros (R$ 19,8 milhões)
- José Martínez – 2,5 milhões de euros (R$ 14,1 milhões)
Top 10 jogadores mais valiosos do Santos:
- Neymar – 11 milhões de euros (R$ 62,2 milhões)
- Gabriel Brazão – 8 milhões de euros (R$ 45,2 milhões)
- Benjamín Rollheiser – 8 milhões de euros (R$ 45,2 milhões)
- Gabriel Bontempo – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
- Álvaro Barreal – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
- Adonis Frías – 3,8 milhões de euros (R$ 21,5 milhões)
- Zé Rafael – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
- Zé Ivaldo – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
- Alexis Duarte – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
- Souza – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
