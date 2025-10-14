menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Seleção de Santos e Corinthians: veja quem são os 11 mais valiosos do clássico

Mesmo com elenco mais valioso, Corinthians não domina todas as posições da escalação

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVinicius Barbosa Harfush,
Dia 14/10/2025
15:55
Neymar ainda não sabe se continuará no Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraNeymar ainda não sabe se continuará no Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos irá receber o Corinthians nesta quarta-feira (15), às 21h30, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2025. O clássico tem peso importante para os dois elencos e pode ajudar o Peixe a se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Timão quer seguir na briga pela classificação da Sul-Americana. Além do equilíbrio em campo, os plantéis também se equiparam na comparação do valor de mercado.

continua após a publicidade

O Lance! Biz montou uma seleção dos 11 jogadores com maior valor de mercado do clássico paulista. As posições também serão definidas de acordo com a disponibilidade dos atletas para o confronto desta quarta na Vila Belmiro.

O goleiro mais valioso dos elencos é o Hugo Souza, do Corinthians, avaliado em 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões). No entanto, o jogador está voltando de viagem após defender a Seleção Brasileira na Data Fifa e não jogará o duelo. Sem o titular do Timão disponível, o segundo goleiro mais valioso é o principal arqueiro do Santos, Gabriel Brazão, que vale 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões).

continua após a publicidade

Os laterais serão, na direita, Matheuzinho, do Corinthians, estimado em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) e na esquerda, Souza, do Santos, que está avaliado em 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões). Os dois zagueiros também defendem as cores do Peixe. São eles Adonis Frías, que tem valor de mercado de 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões), e Zé Ivaldo, cotado em 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões).

O meio-campo é de domínio da equipe corinthiana. Com Neymar cortado do clássico por lesão, o mais valioso é Rodrigo Garro, avaliado em 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões). Seguido por Breno Bidon, que vale 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões) e, por fim, Gabriel Bontempo, o único santista da posição. O jovem atleta tem valor de mercado de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões).

continua após a publicidade

Yuri Alberto, cria do Peixe e hoje jogador do Timão, é quem puxa a fila do ataque. O centroavante corinthiano vale 22 milhões de euros (R$ 122 milhões). Além de ser o atacante mais valioso, também é o jogador com maior valor de mercado de ambos os elencos. Fechando o ataque, Rollheiser, do Santos, vale 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) e Talles Magno, do Corinthians, avaliado em 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões).

Yuri Alberto e a busca pelo retorno aos gols pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Yuri Alberto e a busca pelo retorno aos gols pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira a equipe final:

  1. Gabriel Brazão (SAN) - 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
  2. Matheuzinho (COR) - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
  3. Souza (SAN) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)
  4. Zé Ivaldo (SAN) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)
  5. Adonis Frías (SAN) - 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões)
  6. Rodrigo Garro (COR) - 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões)
  7. Bidon (COR) - 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões)
  8. Bontempo (SAN) - 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões)
  9. Yuri Alberto (COR) - 22 milhões de euros (R$ 122 milhões)
  10. Rollheiser (SAN) - 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
  11. Talles Magno (COR) - 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)

Ao todo, esta equipe vale 88,8 milhões de euros (R$ 561,9 milhões).

Qual elenco vale mais?

No geral, o elenco do Corinthians possui um valor de mercado maior que o do Santos. Enquanto o Timão vale, ao todo, 110,45 milhões de euros (R$ 700,9 milhões), o plantel do Peixe está avaliado em 82,8 milhões de euros (R$ 525,4 milhões).

Top 10 jogadores mais valiosos do Corinthians:

  1. Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 124 milhões)
  2. Rodrigo Garro – 13 milhões de euros (R$ 73,5 milhões)
  3. Breno Bidon – 12 milhões de euros (R$ 67,8 milhões)
  4. Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 56,5 milhões)
  5. Memphis Depay – 9 milhões de euros (R$ 50,9 milhões)
  6. Talles Magno – 6 milhões de euros (R$ 33,9 milhões)
  7. Matheuzinho – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
  8. Gui Negão – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
  9. Raniele – 3,5 milhões de euros (R$ 19,8 milhões)
  10. José Martínez – 2,5 milhões de euros (R$ 14,1 milhões)

Top 10 jogadores mais valiosos do Santos:

  1. Neymar – 11 milhões de euros (R$ 62,2 milhões)
  2. Gabriel Brazão – 8 milhões de euros (R$ 45,2 milhões)
  3. Benjamín Rollheiser – 8 milhões de euros (R$ 45,2 milhões)
  4. Gabriel Bontempo – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
  5. Álvaro Barreal – 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões)
  6. Adonis Frías – 3,8 milhões de euros (R$ 21,5 milhões)
  7. Zé Rafael – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
  8. Zé Ivaldo – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
  9. Alexis Duarte – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)
  10. Souza – 3 milhões de euros (R$ 16,9 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias