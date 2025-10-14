menu hamburguer
Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para o duelo com o Santos

Timão enfrenta o Peixe na Vila Belmiro

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
17:35
Yuri Alberto e a busca pelo retorno aos gols pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraCorinthians encara o Santos pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
O Corinthians finalizou a preparação para o confronto com o Santos, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Será a primeira partida do Timão após a paralisação do calendário nacional para a disputa da Data Fifa.

Os comandados de Dorival Júnior buscam a segunda vitória consecutiva na competição nacional. Na última rodada, o Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0, na Neo Química Arena, em duelo disputado no dia 4 de outubro.

O Timão terá o retorno de Garro para o duelo. Fora desde o dia 10 de setembro, na vitória sobre o Athletico Paranense, pela Copa do Brasil, o argentino se recuperou de uma lesão na panturrilha e está à disposição de Dorival Júnior.

Outra presença confirmada entre os relacionados é Memphis. Destaque na Data Fifa, o holandês retornou da Europa na segunda-feira (14), fez um treino e também está à disposição de Dorival Júnior. A tendência é que o atacante não inicie entre os titulares.

Por outro lado, o Corinthians não terá Hugo Souza e Matheus Bidu, suspensos. André Ramalho, Charles e Carrillo segue em transição física e ficarão de molho por decisão do departamento médico.

Gui Negão marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Gui Negão deve ser titular do Timão na partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Escalação do Corinthians

Dorival Júnior cumpre o segundo jogo de suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, e um vermelho, no empate contra o Internacional. O Timão será comandado pelo auxiliar Lucas Silvestre. A tendência é que a equipe inicie o jogo com: Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

