Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (26/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste terça-feira (26)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas de volta dos playoffs da Champions League, da Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Um ano de Real Madrid: Endrick é protagonista de patrocínios e dono da camisa 9
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Arne Slot abre jogo sobre ‘novela Isak’ antes de confronto contra Newcastle
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Desempenho de Vini Jr divide opiniões na imprensa internacional
Futebol Internacional25/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 26 de agosto de 2025)
Champions League (playoffs)
Kairat x Celtic – 13h45 – HBO Max
Pafos x Estrela Vermelha – 16h – SBT, +SBT, TNT e HBO Max
Sturm Graz x Bodo/Glimt – 16h – Space e HBO Max
Copa Paulista
Inter de Limeira x Comercial – 15h – Paulistão (YouTube)
Copa da Alemanha
Eintracht Braunschweig x Stuttgart – 15h45 – ESPN 3 e Disney+
Copa da Liga Inglesa
Sheffield Wednesday x Leeds United – 16h – ESPN 4 e Disney+
Copa do Caribe
Robinhood x Central FC – 19h – Disney+
Weymouth Wales x Cibao – 21h – Disney+
Brasileirão sub-20 (final)
Palmeiras sub-20 x RB Bragantino sub-20 – 21h – Sportv
Brasileirão Feminino A2 (final)
Botafogo (F) x Santos (F) – 21h – TV Brasil
Copa Centro-Americana
Deportivo Saprissa x Motagua – 23h – Disney+
Cartaginés x CAI – 23h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias