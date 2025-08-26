menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (26/08/2025)

Veja os jogos televisionados deste terça-feira (26)

O Leeds United venceu o Everton pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraCom gol de Lucas Nmecha, o Leeds United venceu o Everton pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas de volta dos playoffs da Champions League, da Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 26 de agosto de 2025)

Champions League (playoffs)

Kairat x Celtic – 13h45 – HBO Max
Pafos x Estrela Vermelha – 16h – SBT, +SBT, TNT e HBO Max
Sturm Graz x Bodo/Glimt – 16h – Space e HBO Max

Jogos de hoje: o Pafos enfrenta o Estrela Vermelha em duelo que vale vaga na próxima fase da Champions League (Foto: Divulgação/Pafos)
Jogos de hoje: o Pafos enfrenta o Estrela Vermelha em duelo que vale vaga na próxima fase da Champions League (Foto: Divulgação/Pafos)

Copa Paulista

Inter de Limeira x Comercial – 15h – Paulistão (YouTube)

Copa da Alemanha

Eintracht Braunschweig x Stuttgart – 15h45 – ESPN 3 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Sheffield Wednesday x Leeds United – 16h – ESPN 4 e Disney+

Copa do Caribe

Robinhood x Central FC – 19h – Disney+
Weymouth Wales x Cibao – 21h – Disney+

Brasileirão sub-20 (final)

Palmeiras sub-20 x RB Bragantino sub-20 – 21h – Sportv

Brasileirão Feminino A2 (final)

Botafogo (F) x Santos (F) – 21h – TV Brasil

Copa Centro-Americana

Deportivo Saprissa x Motagua – 23h – Disney+
Cartaginés x CAI – 23h – Disney+

