CEO do Fortaleza avalia temporada do clube: ‘Houve autoboicote’

O Fortaleza vive uma temporada de grande instabilidade. Após o vice-campeonato estadual e as eliminações nos demais torneios, o time está brigando contra o rebaixamento na Série A. Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor, falou a respeito do momento no Pici. As declarações aconteceram em entrevista ao "Jogada".

— Nem sempre quem está ao seu lado quer o seu bem. Esse ano especificamente, nós tivemos um ambiente conturbado também fora de campo, proposital, para atrapalhar a gestão. E isso influencia. Acho que houve um pouco de autoboicote. As pessoas, mesmo torcendo para o Fortaleza, não aceitavam o sucesso do Fortaleza, o sucesso dessa diretoria e desse time. Começaram a criar dificuldades desnecessárias, um autoboicote mesmo - relatou o profissional.

— Eu vi coisas esse ano que não esperava ver. Partindo de pessoas que se dizem tricolores. Isso para mim foi um grande aprendizado. Ver a maldade, a inveja, jogar contra, torcer contra. Usar rede social para criar fake, para maldar, mentir. Fazer mal com a imagem das pessoas, inclusive a minha. Então pra mim foi um aprendizado muito grande - disse.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— A nível de gestão, algumas decisões que poderíamos ter tomado diferente, alguns caminhos que a gente poderia ter seguido diferentes. Perceber que a rota tinha que ser mudada antes. O sucesso de 2024, o 4º lugar, meio que nos inebriou. De repente deveríamos ter feito mudanças na virada do ano, mesmo com o sucesso. Muito aprendizado pessoal, de gestão e sobre pessoas - completou Paz.

Atuando em casa diante do Vasco, o Fortaleza tem a vitória como cenário ideal na luta contra o rebaixamento. O Leão está em 18º lugar neste Brasileirão, com 24 pontos. O Santos, primeira equipe a aparecer fora do Z4, tem 28.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo nesta quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).