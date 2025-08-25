Corinthians se reapresenta e começa preparação para o duelo contra o Athletico-PR

O Corinthians iniciou, na manhã desta segunda-feira (25), a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, no CT Joaquim Grava.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe voltou a vencer na competição após seis jogos. Os gols foram marcados por Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique.

O Corinthians enfrenta o Athlético-PR na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Memphis segue processo de transição no CT Joaquim Grava. (Foto: Divulgação/ Ag. Corinthians)

Treino:

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Vasco realizaram um treino regenerativo na parte interna do CT.

Os demais atletas foram ao campo após um trabalho de força na academia. Após o aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola com transição, um jogo de enfrentamento em campo reduzido e um complemento de finalizações.

O atacante Memphis Depay está em fase de transição física. Ele começou a treinar com bola na última sexta-feira (22). O holandês sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita, sofrida em 6 de agosto, no clássico contra o Palmeiras.

A equipe alvinegra volta a treinar na manhã desta terça-feira (26) e viaja no fim do dia para Curitiba-PR. O Timão enfrenta o Athletico-PR pela primeira partida das quartas de finais na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.