Corinthians se reapresenta e começa preparação para o duelo contra o Athletico-PR
Corinthians enfrenta o Furacão nesta quarta-feira (27), em duelo decisivo pela Copa do Brasil
O Corinthians iniciou, na manhã desta segunda-feira (25), a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, no CT Joaquim Grava.
O Timão vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a equipe voltou a vencer na competição após seis jogos. Os gols foram marcados por Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique.
O Corinthians enfrenta o Athlético-PR na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Treino:
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Vasco realizaram um treino regenerativo na parte interna do CT.
Os demais atletas foram ao campo após um trabalho de força na academia. Após o aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola com transição, um jogo de enfrentamento em campo reduzido e um complemento de finalizações.
O atacante Memphis Depay está em fase de transição física. Ele começou a treinar com bola na última sexta-feira (22). O holandês sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita, sofrida em 6 de agosto, no clássico contra o Palmeiras.
A equipe alvinegra volta a treinar na manhã desta terça-feira (26) e viaja no fim do dia para Curitiba-PR. O Timão enfrenta o Athletico-PR pela primeira partida das quartas de finais na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.
