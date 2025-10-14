Botafogo fecha novo acordo de patrocínio por três temporadas

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (14) acordo de patrocínio com a empresa Solution Benefícios, de administração de planos de saúde, com vínculo assinado para os próximos três anos. A marca ficará estampada na parte superior das costas do uniforme da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Maiores jogadores revelados pelo Botafogo

➡️ Justiça do Rio anula decisões de reunião da SAF, mas mantém Textor no Botafogo

A estreia acontecerá já na partida desta quarta-feira, no clássico com o Flamengo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. O diretor comercial do Botafogo, Marcelo Furtado, comentou sobre a nova parceira.

— É mais um passo da SAF em busca de patrocinadores que visam a inovação. É um patrocínio que será potencializado para termos muito sucesso em conjunto — disse.

continua após a publicidade

— A Solutions Benefícios se consolida como pioneira no trabalho voltado à comercialização de planos de saúde e odontológicos para torcedores de clubes de futebol. O projeto apresentado ao Botafogo reforça o compromisso da empresa em unir gestão eficiente, transparência e suporte especializado, levando benefícios de saúde e qualidade de vida aos torcedores em todo o Brasil — acrescentou Marcelo Cravo, executivo da nova patrocinadora do Botafogo.

Botafogo no mercado

Nas últimas semanas, o comercial da SAF trabalhou para fechar novos acordos pensando na sequência do projeto. Além da Solution Benefícios, o Alvinegro também confirmou, com contrato até o fim de 2026, o patrocínio da Vitória Cup, empresa especializada em organizar torneios amistosos de pré-temporada. A estreia também será contra o Flamengo, com a marca estampada na barra inferior traseira do calção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo