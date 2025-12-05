Na era moderna, as temporadas mais recentes têm visto médias de público crescentes, com 2023 e 2024 estabelecendo novas marcas de ocupação.

Na era dos gigantes, o Maracanã registrou os maiores públicos da história, como o recorde de 1983 com 155.523 espectadores.

O Campeonato Brasileiro tem duas eras distintas em relação ao público: a era dos 'gigantes de concreto' com estádios enormes e recordes absolutos, e a era moderna das arenas, focada em conforto e capacidade reduzida.

O Campeonato Brasileiro sempre foi um campeonato de arquibancada cheia. Mas, quando se fala em recordes de público, é fundamental separar duas fases bem distintas: a época dos "gigantes de concreto", com estádios ultrapassando 100 mil pessoas, e a "era das arenas", pós-2014, com capacidades menores, cadeiras numeradas e foco em conforto e receita. O Lance! apresenta os recordes de público do Brasileirão.

Na primeira era, o velho Maracanã era o grande protagonista. Foi ali que os maiores públicos da história do Brasileirão foram registrados, em finais e jogos decisivos que reuniam verdadeiras multidões, muitas vezes em setores em pé, como a famosa "geral". Nessa fase, a combinação de estádios gigantescos, ingressos populares e ídolos de massa criou números que hoje soam irreais.

Na era moderna, a lógica mudou. As reformas para a Copa do Mundo de 2014 reduziram capacidades, aumentaram o controle de acesso e profissionalizaram a operação dos jogos. Se os recordes absolutos de pessoas dificilmente serão batidos, surgiram novos parâmetros: ocupação média, renda por jogo e médias históricas de público em campeonatos mais organizados e estáveis.

Mesmo com contextos tão diferentes, o fio condutor é o mesmo: o Brasileirão segue entre as ligas que mais levam torcedores aos estádios no mundo, e as últimas temporadas vêm quebrando marcas que pareciam intocáveis em termos de média de público.

Recordes de público no Brasileirão

Duas eras de arquibancada: "gigantes de concreto" x arenas modernas

Os recordes de público do Campeonato Brasileiro são tradicionalmente divididos em dois grandes blocos:

Era dos gigantes de concreto (anos 1970 e 1980):

Estádios como o antigo Maracanã tinham capacidade superior a 150 mil pessoas, com setores em pé, menos exigências de segurança e controles menos rígidos de acesso. Foi nesse contexto que surgiram os maiores públicos absolutos da história.

Era moderna das arenas (pós-2013/2014):

Com a modernização para a Copa, praticamente todos os grandes estádios passaram a ter cadeiras em todos os setores, redução de capacidade para a casa de 40 a 70 mil pessoas e foco em conforto, serviços e receita por torcedor. Os recordes hoje são medidos em termos de ocupação, renda e consistência de médias altas, mais do que em "invasões" pontuais.

Essa mudança estrutural explica por que o recorde absoluto de público de 1983 dificilmente será superado, ao mesmo tempo em que as médias por temporada seguem crescendo ano após ano.

O maior público da história: Flamengo x Santos em 1983

O maior público pagante já registrado em uma partida do Campeonato Brasileiro aconteceu na final de 1983, no antigo Maracanã.

Jogo: Flamengo 3 x 0 Santos

Flamengo 3 x 0 Santos Data: 29 de maio de 1983

29 de maio de 1983 Competição: Final do Campeonato Brasileiro

Final do Campeonato Brasileiro Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Público pagante oficial: 155.523 espectadores

O Flamengo venceu por 3 a 0, com gols de Zico, Leandro e Adílio, confirmando o título em uma das noites mais emblemáticas da história do estádio. Algumas fontes citam números ainda maiores para o público presente (acima de 160 mil pessoas), mas o registro oficial de pagantes é o de 155.523.

Esse recorde só foi possível graças a três fatores principais:

Capacidade do antigo Maracanã, com setores em pé e ocupação além dos padrões atuais de segurança. Importância da partida, uma final de Brasileiro envolvendo Flamengo e Santos, dois gigantes nacionais. Contexto da época, com o auge da popularidade do futebol nas grandes metrópoles e ídolos como Zico em campo.

Top 5 maiores públicos da história do Brasileirão

Todos os cinco maiores públicos registrados no campeonato aconteceram no Maracanã, na mesma era dos "gigantes de concreto":

Flamengo 3 x 0 Santos (1983) – 155.523 pagantes – Final

Flamengo 0 x 0 Atlético-MG (1980) – 154.355 pagantes – Final

Fluminense 0 x 0 Vasco (1984) – 153.520 pagantes – Final

Fluminense 1 x 1 Corinthians (1976) – 146.043 pagantes – semifinal, a famosa “Invasão Corinthiana”

Flamengo 1 x 1 Botafogo (1981) – 138.022 pagantes – jogo decisivo de semifinal

Na realidade atual, com estádios remodelados, esses números são mais um retrato histórico do que marcas passíveis de serem quebradas.

As maiores médias de público por edição do Brasileirão

Se o recorde de jogo único pertence aos anos 1980, o ranking de média de público por edição foi reescrito recentemente. A explosão de público pós-pandemia colocou as temporadas de 2023 e 2024 no topo da história do campeonato.

Top 3 médias históricas do Campeonato Brasileiro

2023 – 26.519 pagantes por jogo

Maior média da história do Brasileirão.

2024 – 25.773 pagantes por jogo

Segunda maior média histórica, consolidando o crescimento contínuo de público.

1983 – 22.953 pagantes por jogo

Recorde que durou 40 anos e foi superado apenas recentemente.

Outros anos relevantes incluem 2019 (22.601) e 2022 (21.646), que já indicavam uma tendência de retomada de grandes públicos antes e logo depois do período de portões fechados na pandemia.

O Brasileirão de 2025, em andamento, mantém a curva em alta, com média superior a 24 mil torcedores por jogo e projeções para se manter entre as maiores médias de todos os tempos.

Domínio rubro-negro nas médias por clube

Quando o recorte é média de público por clube em uma edição, especialmente na era dos pontos corridos, o Flamengo domina o ranking com sobras.

Maiores médias de um clube nos pontos corridos (2003–2025)

O Flamengo detém as principais marcas de média de público em uma mesma edição de Brasileirão na era moderna:

Flamengo – 2019: 59.285 pagantes/jogo

Flamengo – 2023: 57.984 pagantes/jogo

Flamengo – 2025: cerca de 56–61 mil pagantes/jogo (projeções e parciais apontam média acima de 56 mil, com tendência a novo recorde ao fim da temporada)

Flamengo – 2022: 54.599 pagantes/jogo

Flamengo – 2024: 53.893 pagantes/jogo

Fora da era dos pontos corridos, um destaque histórico é o Atlético-MG de 1977, vice-campeão invicto, que registrou média de público superior a 55 mil torcedores por jogo em pleno Mineirão antigo.

Na era recente, o Corinthians também aparece com força, com médias acima de 43 mil pagantes em 2024 na Neo Química Arena, figurando entre as maiores marcas do período pós-2010.

Recordes de público do Brasileirão na era das arenas (pós-2013)

Com a reforma do Maracanã e de outros grandes estádios, as novas marcas de público máximo passaram a levar em conta não só o número de torcedores presentes, mas também a capacidade total e o padrão de segurança.

O principal marco recente é:

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileiro 2025

Local: Maracanã (novo)

Presentes: 72.565 torcedores

Pagantes: cerca de 67,8 mil

Contexto: maior público da história do "novo Maracanã" em jogos entre clubes e maior público do Brasileirão 2025 até o momento.

Outros grandes públicos da era moderna, quase todos envolvendo o Flamengo, ajudam a desenhar o quadro das novas arenas:

Flamengo 4 x 1 Ceará (2019) – 67.539 pagantes – jogo da entrega da taça do Brasileirão. Flamengo 1 x 0 CSA (2019) – mais de 65 mil pagantes. Flamengo 0 x 0 Santos (2013) – 63.501 pagantes – Mané Garrincha, na despedida de Neymar do futebol brasileiro. Flamengo 2 x 0 Palmeiras (2016) – mais de 62 mil pagantes – Mané Garrincha.

Dentro dessa nova realidade, o que impressiona não é só a lotação máxima em alguns jogos pontuais, mas a regularidade com que alguns clubes, em especial Flamengo e Corinthians, conseguem manter grandes públicos ao longo de toda a temporada.