A maior goleada da história do Brasileirão e o jogo recorde

O futebol brasileiro é conhecido pelo equilíbrio crescente entre as equipes, mas a história do Campeonato Brasileiro guarda partidas em que esse equilíbrio simplesmente não existiu. Entre todas elas, um jogo ocupa lugar especial: Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI, em 9 de fevereiro de 1983, no Estádio do Canindé, em São Paulo. É a maior goleada da história do Brasileirão.

A goleada corintiana não foi apenas uma vitória larga: tornou-se uma referência quando se fala em resultados históricos do Brasileirão. Em qualquer discussão sobre grandes placares, o 10 a 1 aparece como ponto de partida. Décadas depois, o jogo segue isolado no topo, mesmo em um campeonato que já viu outros resultados impressionantes.

Ao longo dos anos, Vasco, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Santos, Guarani e Vitória também protagonizaram goleadas marcantes. Algumas aconteceram na antiga Taça Brasil e no Torneio Roberto Gomes Pedrosa, competições reconhecidas como equivalentes ao Brasileirão; outras já na era moderna da Série A. Mais recentemente, o Flamengo voltou a ampliar a lista com um 8 a 0 sobre o Vitória em 2025, mantendo viva a tradição de grandes placares.

Conhecer esses jogos ajuda a entender não só a história da competição, mas também os contextos de cada época: formatos com mais clubes, diferenças técnicas acentuadas, estádios cheios e finais de semana marcados por goleadas que entraram para o imaginário do torcedor.

A seguir, veja em detalhes o recorde corintiano e as outras grandes goleadas que compõem o quadro histórico do Campeonato Brasileiro.

A maior goleada da história do Brasileirão

A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro aconteceu em 9 de fevereiro de 1983, pela primeira fase da competição. O Corinthians recebeu o Tiradentes-PI no Estádio do Canindé, em São Paulo, e construiu um placar que até hoje não foi igualado na Série A: 10 a 1.

A equipe paulista vivia um período forte, com nomes como Sócrates, Biro-Biro e Wladimir comandando o time. Do outro lado, o Tiradentes, representante do Piauí, tinha elenco bem mais modesto e pouca experiência em jogos desse porte. A disparidade técnica ficou evidente ao longo dos 90 minutos.

O grande protagonista foi Sócrates, autor de quatro gols. Os outros tentos corintianos foram marcados por Paulo César, Wladimir, Biro-Biro, Ataliba, Vidotti e um gol contra de Dejair, enquanto Sabará fez o gol de honra do Tiradentes.

O 10 a 1 do Corinthians não é apenas a maior diferença de gols da história do Brasileirão; é também um dos jogos com maior número de gols somados entre as duas equipes. Desde então, nenhuma partida na Série A ultrapassou essa marca de nove gols de vantagem, o que reforça o caráter único daquele resultado.

As goleadas com 9 gols de diferença

Logo abaixo do 10 a 1, aparecem os jogos com nove gols de diferença, casos raríssimos na história do campeonato.

Vasco 9 x 0 Tuna Luso – 1984

Em 19 de fevereiro de 1984, em São Januário, o Vasco da Gama aplicou um contundente 9 a 0 sobre a Tuna Luso, em jogo do Campeonato Brasileiro. A equipe cruzmaltina, então liderada por Roberto Dinamite, confirmou o favoritismo diante do clube paraense e construiu o segundo placar mais elástico da história da competição.

Santos 9 x 2 Bahia – 1968

Em 10 de outubro de 1968, pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Santos venceu o Bahia por 9 a 2, no Pacaembu, em São Paulo. Com um ataque histórico, que incluía Pelé e Toninho Guerreiro, o time santista transformou o jogo em espetáculo ofensivo e produziu um dos placares mais marcantes do futebol nacional.

Goleadas por 8 gols de diferença no Brasileirão

Na sequência do ranking histórico aparecem os jogos definidos por oito gols de vantagem, em que o placar final foi 8 a 0.

Fluminense 8 x 0 Fonseca – 1960

Em 31 de agosto de 1960, pela Taça Brasil, o Fluminense goleou o Fonseca-RJ por 8 a 0, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O resultado é registrado como a maior goleada daquela edição e um dos maiores placares da história do clube em competições nacionais.

Grêmio 8 x 0 Perdigão – 1967

No Roberto Gomes Pedrosa de 1967, o Grêmio aplicou 8 a 0 sobre o Perdigão-SC, em 19 de novembro, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. A goleada faz parte da lista de grandes resultados do clube gaúcho em torneios nacionais e aparece recorrentemente entre as maiores diferenças de gols da história do Brasileiro.

Flamengo 8 x 0 Fortaleza – 1981

Em 4 de fevereiro de 1981, o Flamengo viveu uma de suas noites mais inspiradas no Maracanã ao vencer o Fortaleza por 8 a 0, pela Taça de Ouro (Campeonato Brasileiro). Com Nunes em grande fase, o time rubro-negro transformou o jogo em goleada histórica, lembrada até hoje como um dos maiores placares do clube na competição.

Guarani 8 x 0 River-PI – 1982

No Brasileiro de 1982, o Guarani construiu um impressionante 8 a 0 sobre o River-PI, em jogo disputado no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida é citada como a maior goleada da edição e reforça a imagem do Bugre como uma das equipes mais ofensivas daquele período.

Flamengo 8 x 0 Vitória – 2025

Já na era recente, em 25 de agosto de 2025, o Flamengo voltou a escrever seu nome entre as maiores goleadas do Brasileirão ao vencer o Vitória por 8 a 0 no Maracanã. Com atuação dominante e hat-trick de Pedro, o time rubro-negro atualizou a lista de grandes placares da história, mostrando que resultados elásticos ainda podem acontecer mesmo em um campeonato mais equilibrado.

Goleadas por 7 gols de diferença: 8 a 1 e 9 a 2

A lista de grandes goleadas do Campeonato Brasileiro inclui também jogos decididos por sete gols de diferença, seja em placares de 8 a 1, seja em jogos com muitos gols para os dois lados, como o 9 a 2.

Flamengo 8 x 1 Sampaio Corrêa – 1976

Em 16 de setembro de 1976, no Maracanã, o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 8 a 1, em jogo do Campeonato Brasileiro. Com Zico em tarde inspirada, o time rubro-negro construiu uma das maiores goleadas de sua história no torneio.

Vitória 8 x 1 América-RN – 1980

Em 23 de março de 1980, na Fonte Nova, o Vitória aplicou 8 a 1 sobre o América-RN, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. A goleada coloca o clube baiano entre os donos dos placares mais elásticos já registrados na elite.

Guarani 8 x 1 Ceará – 1982

Poucos dias depois de aplicar 8 a 0 no River-PI, o Guarani voltou a protagonizar uma goleada histórica ao vencer o Ceará por 8 a 1, em 7 de fevereiro de 1982, no Brinco de Ouro. O jogo reforça a imagem daquele time como um dos ataques mais letais da história do Brasileirão.

Santos 9 x 2 Bahia – 1968

O já citado Santos 9 x 2 Bahia, em 1968, também entra nesse grupo. Além da diferença de sete gols, a partida é lembrada pelo volume ofensivo e pela presença de grandes nomes do futebol brasileiro, o que a torna um dos jogos mais emblemáticos de toda a era dos superataques santistas.

Fatores e contextos por trás das grandes goleadas do Brasileirão

A presença de tantos placares elásticos nas décadas de 1960, 1970 e início de 1980 não é coincidência. Naquele período, o formato do Campeonato Brasileiro e de suas competições equivalentes reunia muitos clubes de realidades técnicas muito distintas, o que favorecia confrontos entre elencos fortíssimos e equipes com menos estrutura.

Além disso, fatores como viagens longas, menor preparo físico, elencos reduzidos e diferenças táticas pesavam bastante. Quando o time favorito abria vantagem cedo, a tendência era manter o ritmo ofensivo, o que ampliava o placar. Em alguns casos, expulsões ou desorganização defensiva transformavam partidas equilibradas em goleadas históricas.

Com o passar dos anos, o campeonato se tornou mais equilibrado do ponto de vista físico, tático e financeiro, reduzindo a frequência de resultados tão elásticos. Ainda assim, como mostram casos recentes como Flamengo 8 x 0 Vitória, as grandes goleadas continuam possíveis quando um time em grande fase enfrenta um adversário em dia ruim — e é exatamente isso que mantém viva a curiosidade em torno dessas partidas que extrapolam o comum.