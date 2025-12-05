A vitória contra o Sport por 2 a 0 na noite da última quarta-feira foi importante não só para o Bahia se manter vivo na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, como também representou uma marca importante na carreira do meia Rodrigo Nestor, autor do primeiro gol. Essa foi a oitava bola na redes do camisa 11 pelo Tricolor, que igualou sua temporada mais artilheira da carreira.

Aos 39 minutos da etapa inicial, Rodrigo Nestor foi o primeiro a conseguir furar o bloqueio do goleiro Caíque França, que fez verdadeiros milagres e evitou o gol do Bahia em meio à pressão do time baiano nos minutos iniciais. Logo no começo do segundo tempo, Luciano Juba ampliou e deu números finais ao jogo.

Um gol muito significativo para Nestor, que iguala o número de 2022, quando ainda era jogador do São Paulo. Mesmo sendo considerado reserva no Bahia, ele se consolida como uma alternativa concreta para o meio-campo do Bahia e pode cavar uma vaga no time para a próxima temporada. Vale lembrar que Rodrigo Nestor renovou contrato até o fim de 2030.

— Fico muito feliz pelo gol e pelo resultado que nos deixa vivos para buscar a vaga direta [na fase de grupos da Libertadores]. Esse chute é uma característica minha, procuro sempre aproveitar e funcionou novamente. É especial fechar o ano na Fonte Nova de forma positiva. Agora é virar a chave, porque temos mais uma decisão pela frente — comemorou Nestor.

Nestor, ex-São Paulo, comemora gol do Bahia contra o Sport (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ano produtivo para Nestor no Bahia

Rodrigo Nestor chegou a 14 participações diretas em gol neste ano, com oito bolas nas redes e seis assistências, números que o colocam na liderança entre os meio-campistas, à frente de Everton Ribeiro e Jean Lucas - cada um deles soma 10 participações diretas em gols no ano. Essa é a segunda temporada mais produtiva de Nestor, atrás apenas de 2022, quando chegou a 19 participações (oito gols e 11 assistências), também sob comando de Rogério Ceni.

— Estou muito à vontade aqui e considero que foi um primeiro ano produtivo. Confio no projeto, nos meus companheiros e na comissão técnica. Sei que 2026 será ainda mais desafiador, e estou preparado para dar continuidade a esse crescimento. O melhor está por vir.

O Bahia volta a campo neste domingo (7), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em confronto direto pela vaga na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor Carioca é o quinto colocado, com 61 pontos, e o Esquadrão aparece logo atrás, com 60. Apenas o 5º colocado assegura classificação direta para o torneio continental, sem depender do desfecho da Copa do Brasil.