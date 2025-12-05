O Conselho Deliberativo do Corinthians irá se reunir na noite desta sexta-feira (5), a partir das 18h (De Brasília), na segunda audiência pública para debater pontos relevantes da Reforma do Estatuto. O tema desta vez será modelos para votação de membros do Fiel Torcedor, com a criação do 'Sócio do Futebol'.

Atualmente, apenas os associados do Parque São Jorge têm direito a voto nas eleições do clube. A ampliação desse direito é uma demanda antiga da torcida, que realizou diversos protestos nos últimos anos cobrando participação no processo político do Corinthians.

A adesão para que a torcida tenha direito político é ponto pacífico entre os conselheiros, mas será discutida a maneira que isso será feito, em cima de uma proposta presente no antetexto do projeto da reforma do estatuto.

Proposta debatida

Em documento divulgado pelo Corinthians, há a indicação de que será debatida uma proposta que cria uma nova categoria de eleitor. Pela sugestão, o torcedor só poderia votar se fosse associado ao programa Fiel Torcedor por pelo menos quatro anos consecutivos, além de pagar, no mesmo período, uma taxa equivalente a um terço do valor do título de sócio patrimonial.

Essa modalidade, chamada de Sócio de Futebol, daria apenas o direito ao voto nas eleições do clube, sem acesso às dependências sociais. No entanto, o modelo prevê uma espécie de "porta de entrada": após seis anos de contribuição, esse associado poderia migrar para o quadro social tradicional, passando então a pagar a taxa de manutenção regular.

Além disso, será discutida a criação de uma modalidade especial do Fiel Torcedor voltada para torcedores que residem fora do Estado de São Paulo. O modelo daria a esses associados prioridade para comprar ingressos em jogos disputados próximos ao seu domicílio, além de prever a reserva de um percentual específico de entradas tanto para partidas na Neo Química Arena quanto para jogos fora de casa. Os percentuais e os critérios dessa prioridade ainda serão definidos em regulamento próprio.

Segunda proposta

A segunda proposta presente no texto prévio da reforma do estatuto do Corinthians segue um caminho diferente da que cria o Sócio de Futebol. O texto mantém o programa Fiel Torcedor sem direito a voto, exatamente como é hoje. O artigo diz que o FT continuará existindo com suas modalidades, e sua regulamentação seguirá sob responsabilidade da Diretoria, com aprovação do Conselho Deliberativo.

No entanto, o texto acrescenta, em trecho destacado para debate, a criação de uma modalidade especial do Fiel Torcedor voltada para torcedores que moram fora do Estado de São Paulo.

Tempo para debates

As audiências públicas foram solicitadas pelos próprios conselheiros, que decidiram de forma unânime adiar a votação da reforma do estatuto, inicialmente prevista para 24 de novembro. A justificativa foi a necessidade de ampliar o debate sobre os principais pontos da proposta.

Com isso, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., agendou dez audiências públicas para discutir as mudanças sugeridas. A primeira delas ocorreu na segunda-feira (1).

As reuniões seguirão até janeiro do próximo ano, quando a reforma deverá voltar à pauta do Conselho Deliberativo para nova votação. Se o texto for aprovado, a decisão ainda precisará ser referendada pelos associados em fevereiro.